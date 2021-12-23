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【車CAM直擊】客貨車司機疑未關好車尾箱　逾10隻燒鵝跌出車散落一地

健康 16:08 2021/12/23

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

客貨車司機疑未關好車尾箱，逾10隻燒鵝跌出車散落一地。

司機在行車前應確保關好車門。近日有網民於社交平台分享片段，一輛客貨車疑未關好車尾箱，開車時，車上一盤盤燒鵝跌落一地，引起網民熱議。

有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載片段，事發於周三（22日）早上近7時，一架客貨車疑未妥善關好車尾箱，開車時尾門突然打開，一盤盤燒鵝貼出車外，散落一地，客貨車駛前約一個車位後停下，司機隨即將車倒後，並下車查看，再將燒鵝拾回放到車內。

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影片一出引起網民熱烈討論，有人笑言「無掂到地下，仲食得」、「提前派聖誕禮物」、「咁大隻燒鵝隨街跳」、「睇個樣好似成日跌咁、又跌得靚、又冷靜退好架車執返」、「買嗰位就慘了，食到成口沙」。

根據《道路交通(交通管制)規例》第374章第11條，任何人不得開啟，或致使或允許打開在道路上的汽車或拖車的任何車門，以致對任何人造成傷害或危險。

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責任編輯：羅嘉欣

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