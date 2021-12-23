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【聖誕郊遊】96R路線周日免費乘車　九巴：兩條輕鬆行山路線適合一家大小

社會 13:42 2021/12/23

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

聖誕節將至，不少市民或計劃外出。九巴今日（23日）表示，全港市民可於本月26日（周日）免費乘搭路線96R，來往鑽石山站及黃石碼頭，到訪大網仔、北潭涌、上窰等多個西貢優美景點，享受聖誕假期。

九巴指，市民於周日乘坐96R線，均毋須繳付車資，且會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客有關優惠。

路線96R（鑽石山站 ⇋ 黃石碼頭）是熱門的假日郊遊線，由市區出發，除了可以抵達西貢多個熱門行山徑，例如大網仔、北潭涌、上窰、北潭凹、黃石碼頭外，亦途徑西貢市中心享受美食。九巴建議兩條輕鬆行山路線予一家大小，分別是黃石家樂徑及上窰家樂徑，其山徑路寬易走，適合一家大小在周末散步。

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責任編輯：余思嵐

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