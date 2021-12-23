【罪成候判】涉時代廣場向警員扔下鋼柱　35歲女編輯罪成候判

▲ 涉時代廣場向警員扔下鋼柱，35歲女編輯罪成候判。（資料圖片）

35歲女編輯涉於時代廣場3樓將1支拉帶鋼柱扔向下方的警員，被控刑事毁壞及有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害等共4罪。被告早前否認控罪，案件經審訊後，今（23日）於區域法院被裁定刑事損壞罪不成立，其餘3罪罪名成立，押後至2022年1月13日，先索取背景報告後始判刑，被告還押侯判。法官裁決時指，被告將鋼柱扔下，自然大機會導致他人嚴重受傷，罔顧他人安全。

被告楊迎曦（35歲，廣告編輯），被控有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害、自建築物掉下物體、盜竊和刑事損壞共4罪。

法官裁決時指，由於閉路電視角度受限，有關片段未能顯示犯案過程，否則犯事者自然無所遁形。法官又指，辯方稱被告當時或是阻止其他人將鋼柱扔下的說法，是沒有基礎的解釋。

法官又引述辯方所指，被告作為女子，難以在1秒內令鋼柱傾斜掉下。惟影片段顯示鋼柱未必是傾斜掉下，在電光火石一刻的過程中，亦難以判斷鋼柱是否傾斜掉下，同時被告亦非嬌小無力的女子。

法告續指，被告能輕易舉起鋼柱，又在舉起鋼柱前刻意停下，並在左手戴上白色手套，目的是不留下指紋。在片段中亦可看在鋼柱被扔下的一刻，帶白色手套的被告仍然在圍欄旁。由於當日被告與身旁的人士距離有1至2個身位，故唯一合理推論是被告將鋼柱扔下。

法官續指，被告將重6,800克的鋼柱掉下，自然大機會導致他人嚴重受傷，罔顧他人安全。法官又指，鋼柱掉下時，下層亦有不同人士，當中有狀似記者的年青人因而蹲在地上，以雙手保護頭部。

法官續指，被告曾在關鍵時刻於3樓探察情況，而非在扔下前一刻出現，目的顯然是要扔下鋼柱，意圖傷害在場執法的警方。法官遂裁定被告有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害罪、高空擲物罪成立。

法官又指，被告於關鍵時候在未獲允准下挪用屬於店舖的鋼柱，並扔至下層。由於鋼柱被扔至下層必然會有毁壞，而事後鋼柱底部亦因而凹陷。可見被告並未能將鋼柱完整歸還予店舖，在法理上屬盜去鋼柱，遂裁定被告盜竊罪成立。

法官續指，控方提及被告扔下鋼柱後，令廣場的平面圖指示牌毁壞。惟被告當時是等待警方走到電梯頂層再扔下鋼柱針對警方，故肯定被告目的並非毁壞指示牌。法官遂裁定被告刑事損壞罪不成立。

辯方在庭上透露被告無意作求情，官將案件押後至2022年1月13日判刑，其間為被告索取背景報告，被告還押侯判。

案情指，2020年7月1日，有示威者在時代廣場附近集結，警方在晚上7時許於商場地下，拘捕一批懷疑參與非法集結人士。隨後兩名警員向上推進，在到達電梯頂部時，1支鋼柱突然從高墜下，落在他們身旁，擊中1個平面圖指示牌，令指示牌玻璃爆裂及金屬外框凹陷。兩名警員沒有受傷，但被逼暫停推進。

閉路電視拍攝到被告與丈夫當晚約7時18分，從勿地臣街入口進入時代廣場。約7時24分開始，她在店舖門外徘徊及取走鋼柱。

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記者：梁錦麟