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【娛圈有喜】羅子溢再為人父首晒一家四口照　楊茜堯抱男B：大家手拖手迎接未來

娛樂 13:53 2021/12/23

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羅子溢再為人父首晒一家四口照，楊茜堯抱男B：「大家手拖手迎接未來！」

羅子溢（前名︰羅仲謙 )與楊茜堯（前名︰楊怡）於上周被爆料誕下第二胎，羅子溢隨即在網上承認喜訊，直到今日兩夫妻一同上載首張一家四口的全家福，溫馨滿瀉！

於上周四（16日）有媒體爆料指42歲的楊茜堯在12月15日誕下男嬰，已有女兒「小珍珠」羅翊心的羅子溢夫婦，湊夠一個「好」字，隨即羅子溢在社交網站貼出兒子一對腳板的照片發文：「多謝大家關心！母子平安，辛苦太太！」承認喜訊。

【娛圈有喜】親證楊茜堯平安誕下男嬰　羅子溢再為人父：辛苦太太

（instagram圖片）

事隔一周，二人於今日下午發放一家四口的溫馨合照，分享再度成為父母的感受，楊茜堯提到：

這幾天收到很多朋友的祝福和問候，但沒有時間遂一多謝，實在抱。是的，我們的家多了一位小寶貝，的到來令我們欣喜萬分！能夠再一次體會小生命在自己身體裏成長，還是充滿著莫名的興奮和悸動，時間短暫，倍感珍惜……

我相信每一位媽媽，有了自己的孩子後，有時也會有軟弱無助的時候，但是因為你們，媽媽會有更多的勇氣和堅定的意志，勇敢向前。因為有了你們讓我們成就更好的自己，大家手拖手迎接未來，爸爸媽媽都會一起加油！

還要謝謝老公，你雖然還像個大孩子般貪玩，但也在努力學習中，感激我媽媽，一直勞心勞力地照顧珍珠家姐，I love you 媽媽😍還有奶奶的幫忙和照顧，減輕不少負擔。有家人和朋友們的陪伴是最好的止痛藥。

（instagram圖片）

同場加映：《全民造星IV》鍾卓穎Ash專訪

瞬間成為了家姐的「小珍珠」亦沒有呷醋，楊茜堯指女兒每天都會錫細佬，因而感到好欣慰。而羅子溢亦有特別提到愛女的心理變化：「當細佬出世嘅時候，睇到心心有微妙嘅轉變，感覺佢突然長大，可能感受到自己係姐姐，睇到佢主動摸細佬、錫細佬，我同太太都好感動，作為父母最大心願都係希望自己嘅小朋友能快樂、健康成長！」

【星級爸媽】羅子溢強大臂彎成女兒避風港　楊茜堯：她的專屬保鑣

不少圈中好友包括陳山聰、鄧佩儀、佘詩曼、林子善、陳敏之、胡蓓蔚等人均有向林家送上祝賀。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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