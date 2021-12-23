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【牛肉脂肪】肉眼脂肪比牛柳至少高3倍　營養師分享鋸牛扒較低脂之選

保健美顏 16:00 2021/12/23

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營養師指出，肉眼的脂肪至少比牛柳高3倍。

「鋸扒」也有高脂低脂之選，大家常吃的肉眼屬於高脂？「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師陳司卓（Sally）表示，不同部位的牛扒，脂肪含量也不同，肉眼的脂肪含量至少比牛柳高3倍。Sally更列出牛隻較高脂、較低脂的部位，「鋸扒」的話，她首推封門柳。

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封門柳低脂肉味濃

Sally在「Nutri Life 註冊營養師」facebook專頁列出牛隻不同部位的脂肪含量，並教大家選擇較健康又好吃的部位。她指出，肉眼（rib eye）是指牛隻肋骨近背側的位置，此部位較少運動，所以一般有較明顯的油脂，口感偏腍。另外一個近骨的位置「T-骨」（T-bone）也屬於高脂，少吃為妙！

若選擇平鐵牛扒（flat iron）的話，油脂則會少一半。但她最推介的是封門柳（hanger steak），因為比牛柳更低脂，肉味更濃。

牛隻不同部位脂肪含量

牛隻不同部位的脂肪含量也不同（圖片獲「Nutri Life 註冊營養師」授權轉載）

從上圖可見，較低脂的有5個部位，包括：側腹、西冷、後腿、牛柳和腹肉。以每100克生肉計算，脂肪最低的是腹肉，只有6克；其次是西冷和後腿，均為7克。至於較高脂的首5位則包括：牛腩、肉眼、肩胛肉眼、牛舌、T-骨。以每100克生肉計算，最高脂的是牛腩，有27克脂肪；其次是肉眼，有22克脂肪。

她亦提醒大家，吃西餐想吃得輕盈些，也要留意粉麵、米飯的油脂。炒意粉時，廚師可能會加了很多橄欖油，而意大利燴飯（risotto）也會加了很多忌廉。

內容獲「Nutri Life 註冊營養師」授權轉載

———————

陳司卓（Sally），澳洲註冊營養師 ，現於Nutri Life 營養顧問中心執業，主理體重管理及運動營養，專為三高患者及運動員提供面對面及WhatsApp營養諮詢。熱愛運動，享受美食，助人輕鬆增肌減脂。

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責任編輯：黃泳欣

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