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【員工受騙】黃傑龍揭多宗騙案向餐飲業員工呃錢轉帳　自揭10年前入行曾遇類似騙案

社會 13:58 2021/12/23

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黃傑龍指近日多區騙案都與餐飲業有關，提醒員工切勿將金錢存入陌生人的帳戶。（資料圖片）

稻苗學會榮譽會長黃傑龍今日（10日）在社交平台表示，警方近日接獲多區發生的騙案都與餐飲業有關，提醒飲食業界要多加留意，以及要提醒員工切勿將金錢存入陌生人的帳戶，如有任何懷疑，即致電「防騙易」熱線18222。

黃傑龍指，近日與餐飲業有關的騙案手法為，騙徒致電餐廳商戶，員工接聽電話後，騙徒向員工訛稱是其上司、經理或僱主等等，以緊急需要資金為由，指示員工將金錢轉帳到指定戶口，最後造成損失。

黃傑龍又分享10年前入行初期亦曾遇過類似騙案，當時他食肆中的一名經理接到一個自稱是黃傑龍父親的電話，要求經理拿一疊現金交給一個人，最終當然是一宗騙案，

我老竇係咁小嗰個經理問佢「點會蠢到咁交關」 自此之後我哋就好小心了

黃傑龍提醒，餐飲業員工切勿將金錢存入陌生人的帳戶，如有任何懷疑，即致電「防騙易」熱線18222。

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責任編輯：李榮忠

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