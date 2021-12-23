【疫苗接種】政府專家倡成人已打復必泰　接種第二劑3至6個月後打第三劑《附詳情》

▲ 政府專家倡成人已打復必泰，接種第二劑3至6個月後打第三劑。

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（23日）舉行聯席會議，討論疫苗接種事項。衞生防護中心總監徐樂堅、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆及新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在會議後見記者，交代情況。

港大及中大研究兩劑疫苗抗體不足抵抗Omicron，建議市民第3針接種復必泰。（詳情即看【下一頁】）

許樹昌表示，18歲以上已接種疫苗的人士，建議在接種第2劑3至6個月後，接種第3針。另外，孕婦及曾確診人士，都建議接種第3劑疫苗。

衞生防護中心指不排除本港需接種第4、5針，了解有藥廠正研究第二代疫苗。（詳情即看【下一頁】）

對於疫苗儲存量，徐樂堅指當局一直有預計及計算要接種疫苗的人數，現時是有足夠儲存量，就專家委員會建議關於接種復必泰第3針的量，當局有信心做得到。他又指，因應變種病毒流行，不排除將來需要打第4、5針，但現時來說就言之過早，現在主要工作是鼓勵市民接種疫苗。

本港7.3萬青少年僅接種一劑新冠疫苗，衞生防護中心倡可隔不少於12周接種次劑。（詳情即看【下一頁】）

另外，劉宇隆表示，經審視各種數據後，報告顯示青少年男生拉長疫苗接種間隔時間，有效減輕接種疫苗後患心肌炎的風險。委員會建議，12至17歲青少年可打第2針，但接種間隔不得少於12星期，亦建議可打在大腿。

政府昨日（22日）公布，11個指明地方納強檢，包括國泰城及旺角油麻地4間食肆，詳情即看：【下一頁】

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記者：李榮忠