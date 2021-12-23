【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單

▲ 張秀文低調閃嫁教堂行禮，媒人阿Bob親身見證：「又搞掂一單！」

張秀文上月17日於IG上載婚紗相宣布婚訊，公佈將跟圈外金融才俊男友王大權結婚，雖然近日有指張秀文已秘密嫁人，但一直未獲當事人證實。

而一手撮合這段戀情的「媒人」林盛斌阿Bob今日（23日）於社交平台發帖文，分享一張出席二人婚禮的照片，公告張秀文已榮升富貴人妻！

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▲ 林盛斌出席張秀文婚禮。（取自instagram）

阿Bob撮合姻緣

身為「金牌媒人」的林盛斌於社交平台分享一張於教堂前的合照，只見新娘子張秀文穿上簡約的婚紗。亦未見有戴上閃耀鑽飾，而教堂以粉紅和粉藍色鮮花作點綴，而Bob留言道：「又搞掂一單！恭喜恭喜！」

▲ 張秀文早前發放婚照。（取自instagram）

張秀文跟王大權拍拖一年多，王大權為「皮草太子爺」王大業的堂弟，家境富裕，張秀文曾對媒體表示二人一直相處舒服，亦早已視對方為結婚對象。

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而男方早於一年前已經求婚，不過張秀文最初以發展事業為由捥拒，另外她透露未婚夫曾出動銀彈攻勢，兩度提出送予她豪宅，不過她也拒絕對方好意。

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而王大權再次求婚時也花盡心思，將家裡布置得很靚外，更向「街頭魔法王」甄澤權學魔術冧女，最終張秀文被打動。

而阿Bob為二人的紅娘，當初張秀文獲Bob邀請出席聚會，起初她以時間有點夜兼沒有化妝為由而拒絕，不過Bob卻對她：「睇youtube唔會改變你一生，你今晚肯出黎就會改變你一生！」結果張秀文成功找到真命天子。