【聖誕DIY】酒店大廚教自製聖誕曲奇樹　派對小食或送禮必成打卡之選【內附食譜】

▲ 酒店大廚教自製聖誕曲奇樹。

聖誕節期間，大家除了出外狂歡及食聖誕大餐，也會在家開派對，跟親朋戚友共度佳節。如果想自家製作派對美食，可以跟Hotel Icon行政總廚何偉誠（Danny Ho）學做一款聖誕曲奇樹小食，做法簡單，新手也可以做得到，而且賣相精緻，打卡一流。

這款派對小食的主角是曲奇，故此Danny便重點教大家如何把曲奇做得鬆化又有牛油香，原來最重要是把牛油及砂糖混合攪拌時，不宜攪得太久，攪拌至均勻已可，因攪拌過度的話，會令焗出來的曲奇「發」大及過度膨脹，星星形曲奇會變成肥仔形曲奇，外形會走樣，故這點必需要留意。

▲ 把曲奇層層疊起，可砌成聖誕樹形狀。(招美寶攝)

他提到曲奇厚薄度無特別規定，可視乎個人口味及喜愛，但他個人認為宜大約半厘米厚度，因曲奇要層層疊造成聖誕樹，若太厚可能會較易倒下。

今次Danny教大家做呍呢嗱口味的曲奇，他說可以自行添加肉桂、檸檬皮、橙皮，可以增加聖誕氣息。

材料 牛油 400克 砂糖 230克 蛋白 30克 雞蛋 50克 低筋麵粉 550克 烘烤杏仁粉 85克 泡打粉 28克 呍呢嗱條 2條 鹽 10克 糖粉 適量 彩色糖粒 適量

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步驟

1. 把牛油及砂糖撈勻後，加入雞蛋、蛋白、麵粉、泡打粉、杏仁粉、鹽、呍呢嗱籽，用機或人手打勻成麵糰。

2. 把麵糰放在枱上，用手輕輕搓勻，以擀麵棍按平成餅皮。

3. 餅皮冷藏15分鐘，用星形模吸出形狀，放入已預熱180度焗爐，焗8-10分鐘成曲奇。

4. 把曲奇層層疊起，灑上糖粉及糖粒作裝飾，即完成。

記者：招美寶