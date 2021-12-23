【新冠肺炎】衞生防護中心指不排除本港需接種第4、5針　了解有藥廠正研究第二代疫苗

▲ 衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（23日）舉行聯席會議，討論疫苗接種事項。衞生防護中心總監徐樂堅、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆及新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在會議後見記者，交代情況。

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徐樂堅表示，對於疫苗儲存量，當局一直有計算要接種疫苗的人數，現時是有足夠儲存量，就專家委員會建議關於接種復必泰第3針的量，當局有信心做得到。當局一直有採購疫苗，工作沒有停過，會計算未來4至6個月接種疫苗的數量。有一些需要海外升學的青少年有意接種第2針復必泰，當局亦有準備。

他又指，復必泰現時已為高危群組接種，現時餘下一般市民的安排，但疫苗注射站及接種時間會否有變更未來會再公布。被問到本港會否跟外國一樣情況，接種第四針及第五針，他指「好難排除」，全球出現很多不同變種病毒，知道有藥廠正研究第二代疫苗，正等待保障效率數據出爐，故現階段談論第四、五針言之過早，要先解決頭3針。

對於omicron輸入風險，他指過往10天輸入個案有上升趨勢，omicron在海外傳播得很快，「好難講之後會唔會繼續上升」，大部分個案都在機場及檢疫時找到，社區只有零星個案。他又提到，現時8成輸入個案都是omicron，該病毒特性傳染得很快，故盡量不讓個案進入社區。

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責任編輯：洪芷晴