【接種年齡】本港7.3萬青少年僅接種一劑新冠疫苗　衞生防護中心倡可隔不少於12周接種次劑

▲ 劉宇隆建議，已接種第1針的12至17歲青少年可打第2針，但強調區間不可少於12星期。（陳靜儀攝）

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（23日）舉行聯席會議，討論疫苗接種事項。衞生防護中心總監徐樂堅、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆及新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在會議後見記者，交代情況。

【疫苗接種】政府專家倡成人已打復必泰 接種第二劑3至6個月後打第三劑《附詳情》。詳情即看：【下一頁】

劉宇隆指本港7.3萬青少年僅接種一劑新冠疫苗。他建議，已接種第1針的12至17歲青少年可打第2針，但強調區間不可少於12星期。他亦提出青少年可選擇於大腿中間位接種疫苗，減低心肌炎概率。

截至12月14日，12至15歲群組中，有15.9萬人已打第一針，10.3萬人已打第二針，即有5.3萬人只接種一劑疫苗。而在16至17歲群組中，有8.1萬人已打第一針，6.1萬人已打第二針，即有2萬人只接種一劑疫苗。將2個群組相加，即7.3萬個12至17歲青少年只打一針。

劉宇隆解釋，根據加拿大一個全人口研究報告，如2針復必泰接種相隔少於30日，18歲至24歲男生心肌炎發生率為萬分之一，若區間增長至31至55日，發生率會降至萬分之0.6，若區間增長至大於56日，發生率會降至萬分之0.1。

【新冠肺炎】衞生防護中心指不排除本港需接種第4、5針 了解有藥廠正研究第二代疫苗。詳情即看：【下一頁】

政府昨日（22日）公布，11個指明地方納強檢，包括國泰城及旺角油麻地4間食肆，詳情即看：【下一頁】

最新熱門影片

【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術 骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招:

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津