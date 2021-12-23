【Omicron變種病毒】中大調查指全港僅約2成半人口願打第3針　憂Omicron流入社區拖垮醫療系統

▲ 中大調查指全港僅約2成半人口願打第3針，憂Omicron流入社區拖垮醫療系統。（馮漢柱攝）

Omicron變種病毒株肆虐全球，多個地區衞生部門建議，為已接種兩劑新冠疫苗的市民施打第三針，以提高對Omicron的防禦能力。中大公共衞生及基層醫療學院研究顯示，願意接種疫苗的人之中，平均僅約4成人有意打第三針，以全港人口計算，只有約2成半人口傾向接種第三劑疫苗。

中大公共衞生及基層醫療學院院長黃仰山及助理教授郭健安在本月初展開新一輪社區研究，了解市民對於接種第三劑疫苗的意向。截至12月21日，研究團隊共收回306份有效問卷，當中有約7成人（216人）接種兩劑新冠疫苗，2%（6人）已接種第三劑。

▲ 中大公共衞生及基層醫療學院提供。

調查顯示，已接種兩劑但未接種第三劑新冠疫苗的參加者中，僅約42%市民表示有意在政府放寬接種要求後打第三針。而最不傾向接種的年齡組別為25至34歲，僅31.2%表示願意接種第三針。至於55歲或以上年齡組別傾向打第三針的比例最高，有56.3%願意接種。

團隊表示，根據本港及外地研究，僅接種兩劑疫苗對Omicron的保護力不如理想，接種第三劑疫苗後才大為提升，憂慮若本港第三劑疫苗的接種率偏低，整體香港人口疫苗避免感染保護率將會偏低；一旦傳播力較高的Omicron流入社區，本港整體人口的保護力未能阻止病毒傳播，確診病例將會大幅增加，有機會拖垮本港醫療系統。

最新熱門影片：【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術 骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津