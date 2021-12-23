【聖誕DIY】酒店大廚教用方包自製派對小食　零難度15分鐘做Q版薄餅【內附食譜】

▲ 大廚Danny說，Q版薄餅餡料絕對是個人之選，可隨自己口味決定。

今年的聖誕節，香港疫情暫時緩和的情況下，大家都蠢蠢欲動想在家開個小型派對，一起慶祝佳節的來臨。派對小食當然不能少，如果想快靚正的話，不妨跟Hotel Icon行政總廚何偉誠（Danny Ho）做一款聖誕樹薄餅，由準備食材到焗製成薄餅，整個過程只需約15分鐘，賣相靚兼美味，肯定成為派對上的搶手小食。

請先不要被薄餅兩字誤導，這薄餅其實是不用搓粉及製麵糰，因Danny明白到大家的時間寶貴，於是便用家中常備的方包做餅底，口味可以是原味、牛奶甚至麥包也可以。

由於要配合節日，薄餅會造成聖誕樹形狀，但Danny說其實形狀是悉隨尊便，不論是星星或心形亦得，最重要是有足夠位置放上豐富餡料。

▲ 材料(黃建輝攝)

薄餅的餡料上，Danny說絕對是個人之選，可隨自己口味決定，他今次就用上黑橄欖、青椒及車厘茄，若家中有小朋友的話，可以用粟米、蟹柳及香腸也可以，變化非常大。

至於薄餅的醬汁，他選用口味較大路的番茄醬，食落酸酸地很開胃。如想味道香濃一點，可以在番茄醬中加入香料或胡椒粉，會更添滋味。

Danny提到這款薄餅最重要的材料是芝士，今天便用上兩種，包括Mozzarella及車打芝士，味道會更具層次感。他說如家裏有小朋友常吃的片裝芝士，可以它代替，切片或切條後鋪在餡料上，再放入焗爐焗便可以了。

材料： 方包 4-5片 Mozzarella芝士 適量 車打芝士 適量 番茄醬 適量 黑橄欖 6-8粒 青椒 1-2隻 車厘茄 7-8隻

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製法：

1. 把餅模放在麵包上，印出聖誕樹形狀。

2. 在每片麵包上，塗上一層薄薄的番茄醬。

3. 放上橄欖、青椒及車厘茄。

4. 鋪上Mozzarella及車打芝士碎。

5. 放入已預熱200度的焗爐，焗10分鐘至金黃色便完成。

記者：招美寶