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【王力宏離婚】心痛徐若瑄被影射為已婚炮友　丈夫李雲峰發聲明護妻：我相信她

娛樂 14:57 2021/12/23

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

丈夫李雲峰發聲明護妻：我相信她

蕾神李靚蕾跟王力宏的離婚事件，連日惹起不同爭議。本來12月20日李靚蕾稱不再向王力宏提告，但其後蕾神在個人微博再發文，被網民指含沙射影指徐若瑄與王力宏有染。

面對各種爭議，徐若瑄昨日第三度再發聲明，揚言：「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的「介入別人婚姻的第三者」！

徐若瑄丈夫發出聲明。

【王力宏離婚】王力宏狠心P走張惠妹　阿妹經理人首度開腔回應緋聞

到今天下午，徐若瑄丈夫李雲峰（Sean）緊著發聲明，他稱作為丈夫及父親，現時感到很心疼，對妻子不斷遭不實的影射、排謗、侮辱，已嚴重影響他們一家人生活及傷害我們夫妻的名譽。

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最新影片：《全民造星IV》Ash訪問

李雲峰聲明全文：

「這幾天，我和你們一樣，看著李靓蕾小姐與王力宏先生的新聞，心中除了感嘆，作為一個丈夫與父親，更多的是心疼，心疼我的妻子徐若瑄受到這個事件波及的無妄之災，各種不實的影射、排謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平靜的生活及傷害我們夫妻的名譽。

我不是舞台上的公眾人物，但作為徐若瑄的另一半，我很了解她的為人，我會保護我的妻子，我相信她。現在任何人對於旁人的一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路的霸凌，都應該要停止了，我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。

感謝所有關心、支持我們一家人的朋友，謝謝你們。祝福大家」

撰文 : TOPick柴犬出動

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