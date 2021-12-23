【遇上渣男】女生首次約會沒有AA制被拉黑 最可恨的渣男是令人破財傷心

▲ 可恨的渣男令人傷財又傷心。

一位內地學霸女孩在外國完成碩士課程後，來了香港工作。

「我在這裏沒多少個朋友，很想談戀愛，感受被關心和被疼愛，但我很擔心遇上渣男。我工作的公司以女生為主，工時又長，在香港沒辦法結識異性，所以嘗試在網上交友。」她對我說。

「結果呢？」我問。

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「第一個男生在金融界工作，他帶我去北角吃火鍋。他結帳後，我拿出五百元給他，他二話不說馬上把錢收下。我問他是否AA制，他說是，卻沒讓我看帳單，那頓飯應該不用1000元。第二個男生是位律師，我們在一間高級西餐廳見面，他負責點菜，點了一客牛扒和一份菜，只此而已。我望着面前一人分量的食物，感覺莫名其妙。這次我沒主動要求分擔費用，但他當晚便把我拉黑（列入黑名單）。香港的年輕男生都是這樣子的嗎？」

「可能年輕人事事講求公平吧！我交往的都是老男人，他們知道我野蠻和吝嗇，所以不敢要求我AA制。內地男生會否更理想？」我問她。

「內地也有許多渣男呀！他們不思進取，對家庭毫無承擔，喜歡吃軟飯，對伴侶不專一，即使已有女朋友，也常常搞一夜情。唉！我真倒楣，怎麼總遇上不好的男生？或許我自己也有問題，樣子不夠漂亮，身材也不出眾。我想找學歷高的男朋友，但他們只鍾情純情少女或性感主動的女孩子。」

「上天待你其實不差，你還沒遇到最可恨的渣男。」

「是怎麼樣的？」

「一般的渣男好吃懶做、不思進取；最差的動輒向你借錢，或是兩人的支出總是由你負責，最後他一走了之或忽然失蹤，令你破財又傷心。」

全文刊於《經濟日報》，原題為「小心渣男」