【新冠疫苗】港大及中大研究兩劑疫苗抗體不足抵抗Omicron　建議市民第三針打復必泰

▲ 許樹昌指只接種兩劑疫苗沒有足夠抗體抵抗Omicron，建議市民第3針接種復必泰。（陳靜儀攝）

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（23日）舉行聯席會議，討論疫苗接種事項。衞生防護中心總監徐樂堅、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆及新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在會議後見記者，政府專家倡成人已打復必泰 接種第二劑3至6個月後打第三劑，詳情即看:【下一頁】

許樹昌表示，接種第3劑疫苗的保護數據資料暫時未有太多，但根據英國所作的分析接種疫苗兩星期後保護率達88%，惟15星期後跌至34%。不過，在接種第3劑疫苗後，保護率會升至75.5%。

許樹昌促請合資格但未接種兩劑疫苗的人士盡快接種，並建議市民第3針接種復必泰，提高抗體水平抵抗Omicron變異株。

另外，香港大學李嘉誠醫學院與香港中文大學醫學院最近一項聯合研究發現，曾接種復必泰及科興的人士，接種第3劑復必泰疫苗後的抗體水平足以抵抗新冠病毒變異株Omicron；而3劑都是接種科興疫苗的人士，則沒有足夠抗體水平抵抗Omicron變異株。

研究結果顯示，接種2劑復必泰或科興疫苗後，殺滅（中和）Omicron變異株的抗體反應非常低。此外，研究也發現已接種2劑復必泰疫苗的人士，在接種第3針復必泰疫苗後，其抗體水平足以抵禦Omicron變異株；惟已接種兩劑科興疫苗的人士，在接種第三針科興疫苗後，其抗體水平卻未能提供足夠保護。

政府專家倡已打復必泰的成人，在接種第二劑後3至6個月打第三劑。（詳情即看【下一頁】）

【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術 骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招:

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠