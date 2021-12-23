【被指侵權】以「13Landmarks」專業推銷商品　置地入稟指HKTVmall侵權「LANDMARK」商標

▲ 網購平台HKTVmall早前推出名為「13Landmarks」的專頁，以推銷來自多個商場的知名品牌商品。中環置地廣場所屬的香港置地有限公司日前就此入稟高等法院控HKTVmall侵權。（資料圖片）

網購平台HKTVmall早前推出名為「13Landmarks」的專頁，以推銷來自多個商場的知名品牌商品。中環置地廣場所屬的香港置地有限公司日前就此入稟高等法院控HKTVmall侵權，指HKTVmall侵犯其「LANDMARK」商標版權，而且刻意誤導公眾，令人以為置地廣場亦有參與活動，要求法庭下令禁止HKTVmall繼續使用有關商標及賠償等。

原告香港置地有限公司；答辯人香港電視購物網絡有限公司。原告於入稟狀中指，原告自1983年起，已在位置中環的購物商場中使用「LANDMARK」商標，並於過去10年間，透過營運置地廣場賺取每年1.74億至2.66億美元（折約13.5億至20.7億港元）。原告亦已就多個商標進行註冊，包括「The Landmark」及「the landmark」等。

原告指答辯人自約2020年10月起，於HKTVmall推出名為「13Landmarks」的專頁，號稱將香港13個頂尖購物商場內的近百個知名品牌商品，以折扣價於HKTVmall出售，商場當中包括Elements圓方、希慎及利園，而所參與的品牌中，當中亦有部分同樣在置地廣場出現。答辯人其後於2021年又先後推出「the Landmarks」及「Beauty Landmark」兩個專頁。

原告質疑答辯人的做法會誤導公眾，令人以為原告有份參與該活動，而答辯人更是刻意利用原告為有關商標所建立的良好商譽，事件絕非巧合。原告又指自2020年12月起，曾多次去信答辯人，要求對方中止其侵權行為，卻不獲理會。

原告因此入稟高院，要求法庭頒下禁制令，禁止答辯人繼續上述侵權行為，並需交出是次推廣活動中的合作夥伴資料及相關文件等，原告並就事件向答辯人索償。

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記者：楊詠渝