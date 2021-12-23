【兌換新鈔】市民在1月13日至31日可換新鈔　金管局鼓勵電子支付方法派利是

▲ 過往換新鈔情況。（資料圖片）

農曆新年將至，不少市民都開始準備封利是。金管局今日（23日）表示，本港3間發鈔銀行香港上海滙豐銀行有限公司、渣打銀行（香港）有限公司及中國銀行（香港）有限公司，將於下月1月13日至31日提供新鈔及迎新鈔供市民兌換。



金管局又鼓勵市民利用電子支付渠道，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是，主要銀行和電子支付營運商亦會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。



3間發鈔銀行提供新鈔及迎新鈔詳情如下：

於提供換鈔服務的首3天，即2022年1月12日（星期四）至1月15日（星期六），提早營業時間至早上8時

指定上述的額外營業時段，即2022年1月12日（星期四）至1月15日（星期六）早上8時至9時，專門用作提供換鈔服務

加強社交距離及相關措施，例如於2022年1月8日（星期六）起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排

局方建議，需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及迎新鈔供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

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責任編輯：余思嵐