【娛圈喜訊】洪永城愛女「洪寶寶」出生　梁諾妍催生兩次陣痛14小時誕女嬰

▲ 洪永城愛女「洪寶寶」出生，梁諾妍太太催生兩次陣痛14小時終誕女嬰。

今日娛圈喜事多籮籮！洪永城（Tony）與太太梁諾妍（Inez）宣佈女兒Amber已經出生，二人分別貼出愛女的初生照片，透露Amber重6.2磅，更指與Tony有如餅印一樣。

Tony與Inez於今年六月宣佈結婚，七月舉行婚禮，並於本月19日誕下女兒。二人選擇於今日在社交網站公佈喜訊，Inez寫道：「Welcome to the world！Baby Amber aka 洪寶寶 aka 餅印Tony 出生了！媽媽會好好照顧你，我會係你最強嘅後盾。辛苦晒張智醫生同所有護士姐姐！最重要多謝洪生（隻手）的陪伴，每當我作動時痛到又暈又想嘔真係差啲扭斷佢隻手，辛苦你了。」

▲ 初為人父。（取自IG）

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Inez急入院

Inez分享到生產的過程，透露陣痛時間長達十多個小時，子宮頸仍未打開：「醫生話避免寶寶危險就要開刀，最後母女平安寶寶很健康。寶寶出生後就即刻喊，連我跟住大喊咗出嚟，見到洪寶寶平安地出生，什麼痛楚都唔緊要了，一切都很值得！謝謝上天給我們一位小天使，期待我們一家相處的日子。」

▲ （取自IG）

Tony則以「第一身」的角度，模仿愛女說話來發帖文：

大家好，我叫Amber，係人馬女，重6.2磅，想同大家打個招呼，我在荃灣港安出世，我一出世，姐姐同叔叔就話「嘩，好似爸爸呀！」跟住我望望爸爸媽媽，我有唔開心，因為我想似媽媽多少少，媽媽好靚。 我知道媽媽痛了十四小時，催生了兩次，都開唔到宮頸，但係佢堅持到最後一刻，我聽到佢每2分鐘就痛一次，我仲聽到爸爸話隻手就斷，媽媽好偉大。多謝張智醫生哥哥、Ruby 姐姐同呢度所有的護士姐姐， 你哋好有愛，好照顧我，我會快高長大、孝順同好乖，會照顧媽媽，帶歡樂俾大家....哈哈，至於爸爸，我好肚餓，可唔可以快去搵奶粉錢呀。

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一眾藝人朋友包括李佳芯、林夏薇、黃嘉雯、車婉婉、連詩雅、黃智雯、李施嬅等人都紛紛送上祝福。

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洪永城向TOPick表示：「多謝關心，Inez做了媽媽，Amber出世朋，母女平安，我們會好好照顧她，令她成為健康快樂及開心的小朋友。她是福星，可以一齊過冬至、聖誕，新年睇煙花，之後又到１過年，她出生是perfect timing。」