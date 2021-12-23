  • 20°C
香港時間 : 20211223日 (週四) 18:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫暖聖誕】住院病童未能與家人歡度佳節　聖誕老人找消防員幫忙送驚喜

親子 16:32 2021/12/23

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

英國一間慈善機構與消防局合作，為住院病童送上驚喜。

聖誕節將至，周圍都充滿濃厚的節日氣氛。英國蘇格蘭一間兒童慈善機構，為了讓一班不能回家與家人共度佳節的住院病童，亦能感受聖誕氣氛，決定跟當地消防局合作，以一個「非一般的方式」，為小朋友送上令人暖心的驚喜！

聖誕老人隔著玻璃與小朋友互動。（「The Archie Foundation」Facebook圖片）

最新影片推介：

據英國《每日郵報》報道，礙於當地疫情反覆，加上醫院實行嚴謹的防疫措施，使很多住院病童因此未能回家與家人在聖誕節相聚。

當地兒童慈善機構「The Archie Foundation」為了令在Royal Aberdeen Children's Hospital留院的小朋友開心，早前跟消防局Scottish Fire and Rescue Service合作，為他們送上窩心驚喜。

坐雲梯的聖誕老人

由於兒童醫院禁上外人探訪，消防員利用雲梯將聖誕老人「載」到窗前，與病童見面和互動。而慈善機構的工作人員和消防員亦穿上節日服裝，每個人都使出渾身解數，讓小朋友露出燦爛的笑容。慈善機構感謝各單位的付出，

聖誕老人今日來到兒童醫院（以非傳統方式），為需要在院內過聖誕的小朋友，帶來一些節日歡樂。我們無法用言語形容這日是多麼特別，非常感謝所有參與的人。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

機構表示，今年是連續第二年跟消防局合作，之後會陸續到訪其他兒童醫院，為更多的小朋友送上溫馨的祝福。同時，機構感謝英國大型超市Morrisons捐贈的聖誕禮物，希望活動能為病童增添快樂。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【暖心車長】元朗出港島巴士有聖誕布置 　乘客望見心情靚大讚有心思
今日 14:56
【暖心車長】元朗出港島巴士有聖誕布置 　乘客望見心情靚大讚有心思
【創作力量】屯門區小學「最窮聖誕樹」完成品登場　校長道出感人故事盼達成學生心願
18:19 2021/12/22
【創作力量】屯門區小學「最窮聖誕樹」完成品登場　校長道出感人故事盼達成學生心願
【溫暖聖誕】西甲賽球場天降「公仔雨」　5萬暖心球迷拋聖誕禮物贈貧童
17:13 2021/12/17
【溫暖聖誕】西甲賽球場天降「公仔雨」　5萬暖心球迷拋聖誕禮物贈貧童

你可能感興趣

【暖心車長】元朗出港島巴士有聖誕布置 　乘客望見心情靚大讚有心思
今日 14:56
【暖心車長】元朗出港島巴士有聖誕布置 　乘客望見心情靚大讚有心思
【創作力量】屯門區小學「最窮聖誕樹」完成品登場　校長道出感人故事盼達成學生心願
18:19 2021/12/22
【創作力量】屯門區小學「最窮聖誕樹」完成品登場　校長道出感人故事盼達成學生心願
【溫暖聖誕】西甲賽球場天降「公仔雨」　5萬暖心球迷拋聖誕禮物贈貧童
17:13 2021/12/17
【溫暖聖誕】西甲賽球場天降「公仔雨」　5萬暖心球迷拋聖誕禮物贈貧童
家庭關係 疫情 聖誕節 兒童醫院 消防員 蘇格蘭 英國

最高瀏覽

【網民熱話】女子港鐵衝車門名牌手袋被夾住　無奈大嘆：我個袋3萬幾架
22:56 2021/12/22
【網民熱話】女子港鐵衝車門名牌手袋被夾住　無奈大嘆：我個袋3萬幾架
【王力宏離婚】Yumi輕生被爆造假只是吞褪黑素　醫護怒轟：她自己掛急診
17:11 2021/12/22
【王力宏離婚】Yumi輕生被爆造假只是吞褪黑素　醫護怒轟：她自己掛急診
【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天
11:20 2021/12/22
【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天