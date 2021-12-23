【溫暖聖誕】住院病童未能與家人歡度佳節　聖誕老人找消防員幫忙送驚喜

▲ 英國一間慈善機構與消防局合作，為住院病童送上驚喜。

聖誕節將至，周圍都充滿濃厚的節日氣氛。英國蘇格蘭一間兒童慈善機構，為了讓一班不能回家與家人共度佳節的住院病童，亦能感受聖誕氣氛，決定跟當地消防局合作，以一個「非一般的方式」，為小朋友送上令人暖心的驚喜！

▲ 聖誕老人隔著玻璃與小朋友互動。（「The Archie Foundation」Facebook圖片）

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據英國《每日郵報》報道，礙於當地疫情反覆，加上醫院實行嚴謹的防疫措施，使很多住院病童因此未能回家與家人在聖誕節相聚。

當地兒童慈善機構「The Archie Foundation」為了令在Royal Aberdeen Children's Hospital留院的小朋友開心，早前跟消防局Scottish Fire and Rescue Service合作，為他們送上窩心驚喜。

坐雲梯的聖誕老人

由於兒童醫院禁上外人探訪，消防員利用雲梯將聖誕老人「載」到窗前，與病童見面和互動。而慈善機構的工作人員和消防員亦穿上節日服裝，每個人都使出渾身解數，讓小朋友露出燦爛的笑容。慈善機構感謝各單位的付出，

聖誕老人今日來到兒童醫院（以非傳統方式），為需要在院內過聖誕的小朋友，帶來一些節日歡樂。我們無法用言語形容這日是多麼特別，非常感謝所有參與的人。」

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機構表示，今年是連續第二年跟消防局合作，之後會陸續到訪其他兒童醫院，為更多的小朋友送上溫馨的祝福。同時，機構感謝英國大型超市Morrisons捐贈的聖誕禮物，希望活動能為病童增添快樂。

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責任編輯：王明芳