【超市大搜查】12款平價洗頭水+護髮素大比拼　《LDK》推薦A級洗護產品令頭髮柔順亮澤

▲ 12款平價洗頭水+護髮素大比拼。

染髮、吹髮、紫外線都會損害頭髮，一支好用的洗髮、護髮產品顯得重要。市面洗髮護髮產品各有特色，到底哪一款洗頭水及護髮素表現比較出色？日本權威無廣告美妝雜誌《LDK》日前就徹底比較市面80款熱門洗頭水及護髮素，並公開1000日元以下、2000日元以下及2000日元以上的洗護產品結果。

《LDK》主要檢視各種洗頭水、護髮素的光澤度、順滑度、成分、使用感等，評測更包括不少知名、人氣品牌，例如香港都有售的Moist Diane、Tsubaki、Pantene、Dove、Ichikami等。

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評分標準：完成度及成分分數佔比較重

完成度：在不使用造型產品下，仔細檢查頭髮光澤度、凝聚力、順滑度、髮尾會否開叉等，進行評分。

成分：由專家按成分表分析，分為光澤成分、修復成分及滋潤保濕成分，並檢視對頭髮及和頭皮的成效。另檢查清​​潔成分的刺激強度。

使用感：起泡程度、混合的難易度、易沖洗不殘留

香味

TOPick為此先公開1000日元以下的平價洗頭水、護髮素排名：

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12款平價洗頭水及護髮素中，《LDK》最推薦「Moist Diane香水貴油滋潤亮澤洗髮護髮套裝」，因為其性價比最高，富含優質成分，在修復受損秀髮的同時，令頭髮變得光澤。

責任編輯：羅嘉欣