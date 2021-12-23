  • 21°C
香港時間 : 20211223日 (週四) 16:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【組裝合成】政府正研究放寛MiC樓面面積豁免比率　料短期內有成果

社會 15:44 2021/12/23

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

建造業議會主席陳家駒（右二）、建築署署長何永賢（右一）及組裝合成建築法聯合工作小組主席巫幹輝（左一）。（林宇翔攝）

政府倡導組裝合成建築法（MiC）多年，2019年更發出作業備考，公布以MiC建成的樓面面積的6%，可獲豁免計入該發展項目的總樓面面積內，但申請數字一直不高，截至今年8月，屋宇署收到14個MiC樓面面積寬免的審批申請。建造業議會主席陳家驅指，政府正研究進一步放寛豁免百分比，料很快有消息公布。

被問及香港推行「組裝合成」的進度是否欠佳，陳家驅認為地產商建樓有很多考慮，面對新技術，市場需要適應期，強調香港MiC仍在起步階段，相信使用相關技術的地產商會越來越多。

未來香港有不少MiC項目將會落成，包括最快明年年尾落成的香港大學黃竹坑學生宿舍。負責項目的香港大學物業處處長譚景良指，由於項目採用MiC，在人力資源、質量監管和工期上都得以改善，除建築成本較正常少約8％，工期亦得而減少15個月。

建造業議會即指，參考百勝角消防處已婚人員宿舍及創新斗室，兩個已完成的MiC項目，使用MiC建造，平均可省7％建築成本、省50％建築時間和80％工業廢料。

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

相關文章

【香港好去處】維港「海岸堤階」明日平安夜開放　設首個維港「踩艇仔」設施收費最平100元起【附收費時段表】
今日 12:51
【香港好去處】維港「海岸堤階」明日平安夜開放　設首個維港「踩艇仔」設施收費最平100元起【附收費時段表】
【疫苗接種】政府專家倡成人已打復必泰　接種第二劑3至6個月後打第三劑《附詳情》
今日 15:10
【疫苗接種】政府專家倡成人已打復必泰　接種第二劑3至6個月後打第三劑《附詳情》
【接種年齡】本港7.3萬青少年僅接種一劑新冠疫苗　衞生防護中心倡可隔不少於12周接種次劑
今日 15:18
【接種年齡】本港7.3萬青少年僅接種一劑新冠疫苗　衞生防護中心倡可隔不少於12周接種次劑
【Omicron變種病毒】中大調查指全港僅約2成半人口願打第3針　憂Omicron流入社區拖垮醫療系統
今日 14:27
【Omicron變種病毒】中大調查指全港僅約2成半人口願打第3針　憂Omicron流入社區拖垮醫療系統
【兌換新鈔】市民在1月13日至31日可換新鈔　金管局鼓勵電子支付方法派利是
今日 15:32
【兌換新鈔】市民在1月13日至31日可換新鈔　金管局鼓勵電子支付方法派利是

你可能感興趣

【香港好去處】維港「海岸堤階」明日平安夜開放　設首個維港「踩艇仔」設施收費最平100元起【附收費時段表】
今日 12:51
【香港好去處】維港「海岸堤階」明日平安夜開放　設首個維港「踩艇仔」設施收費最平100元起【附收費時段表】
【疫苗接種】政府專家倡成人已打復必泰　接種第二劑3至6個月後打第三劑《附詳情》
今日 15:10
【疫苗接種】政府專家倡成人已打復必泰　接種第二劑3至6個月後打第三劑《附詳情》
【接種年齡】本港7.3萬青少年僅接種一劑新冠疫苗　衞生防護中心倡可隔不少於12周接種次劑
今日 15:18
【接種年齡】本港7.3萬青少年僅接種一劑新冠疫苗　衞生防護中心倡可隔不少於12周接種次劑
經濟 大學 商會 建造業議會 建造 黃竹坑 香港大學

最高瀏覽

【網民熱話】女子港鐵衝車門名牌手袋被夾住　無奈大嘆：我個袋3萬幾架
22:56 2021/12/22
【網民熱話】女子港鐵衝車門名牌手袋被夾住　無奈大嘆：我個袋3萬幾架
【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天
11:20 2021/12/22
【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天
【王力宏離婚】Yumi輕生被爆造假只是吞褪黑素　醫護怒轟：她自己掛急診
17:11 2021/12/22
【王力宏離婚】Yumi輕生被爆造假只是吞褪黑素　醫護怒轟：她自己掛急診