【組裝合成】政府正研究放寛MiC樓面面積豁免比率　料短期內有成果

▲ 建造業議會主席陳家駒（右二）、建築署署長何永賢（右一）及組裝合成建築法聯合工作小組主席巫幹輝（左一）。（林宇翔攝）

政府倡導組裝合成建築法（MiC）多年，2019年更發出作業備考，公布以MiC建成的樓面面積的6%，可獲豁免計入該發展項目的總樓面面積內，但申請數字一直不高，截至今年8月，屋宇署收到14個MiC樓面面積寬免的審批申請。建造業議會主席陳家驅指，政府正研究進一步放寛豁免百分比，料很快有消息公布。

被問及香港推行「組裝合成」的進度是否欠佳，陳家驅認為地產商建樓有很多考慮，面對新技術，市場需要適應期，強調香港MiC仍在起步階段，相信使用相關技術的地產商會越來越多。

未來香港有不少MiC項目將會落成，包括最快明年年尾落成的香港大學黃竹坑學生宿舍。負責項目的香港大學物業處處長譚景良指，由於項目採用MiC，在人力資源、質量監管和工期上都得以改善，除建築成本較正常少約8％，工期亦得而減少15個月。

建造業議會即指，參考百勝角消防處已婚人員宿舍及創新斗室，兩個已完成的MiC項目，使用MiC建造，平均可省7％建築成本、省50％建築時間和80％工業廢料。

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記者：陳梓蔚