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【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士　醫生：有徵狀與鼻敏感相似

社會 10:59 2021/12/28

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本港每年逾800人患上鼻咽癌，為頭頸部癌症中第二常見。臨床腫瘤科專科醫生李慧敏在《TOPick診症室》中表示，男士較女士較易患上鼻咽癌，男士是佔7成，患鼻咽癌最具關係主因與病毒感染有關，其次與居住地方或飲食習慣有關，家族病史或食煙飲酒亦增患癌機會。

臨床腫瘤科專科醫生李慧敏在《TOPick診症室》節目中時指，鼻咽癌症狀與鼻敏感相似，但兩者仔細分析，鼻咽癌患者鼻翼呈黃色或帶有血的問題，出現頸部淋巴腫脹問題；而鼻敏感鼻翼均透明色 僅少許血絲和不會淋巴結腫脹。

李慧敏醫生稱，鼻咽癌極具放射性敏感度癌症，所以手術不會是主要骨幹治療，解釋手術難到上述位置。不少人擔心副作用大，怕影響食慾臭覺味覺，現時科技可否幫助到病人，令副作用減少。詳情即看《TOPick診症室》

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責任編輯：余思嵐

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