【美食車】政府明年6月結束先導計劃　業務去年上半年跌至最低點　

▲ ​美食車先導計劃明年六月結束。（資料圖片）

美食車先導計劃推行近5年。旅遊事務署今日（23日）宣布，美食車業務表現持續下跌，當中更受社會動亂事件及疫情雙重打擊，使業務發展並不理想，於去年上半年跌至最低點，決定於明年6月1日結束先導計劃。

署方指，美食車先導計劃推出後，首年表現較好，政府亦一直對美食車的運作作出多方面的支援，推出多項優化及紓困措施，包括引入新場地和寬減場地租金，更兩度延長計劃至明年2月2日，但其後受社會動亂事件及疫情雙重影響，業務表現持續下跌，於去年上半年跌至最低點，其發展未能達致政策目標，決定結束先導計劃，但為營辦商有充裕時間作出相應安排，延長計劃約4個月至明年6月1日。

先導計劃為推廣旅遊的項目，旨在為香港的旅遊景點增添趣味和活力，為旅客及本地居民提供多元化、富創意和高質素的美食選擇。於2017年推出時，有15架美食車投入運作，其後先後有美食車退出或加入，現時餘下的12架美食車，當中只有6架較常營運，而在目前12個場地當中，只有3個較常有美食車到場營運。

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責任編輯：余思嵐