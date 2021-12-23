【全民造星IV】Marf+Day親簽閃卡炒至數千元　女團未出道已有價有市

▲ ViuTV節目《全民造星IV》女團未出道已大受歡迎。

ViuTV節目《全民造星IV》為全城焦點，縱然女團尚未正式出道，各參賽者如Marf、Day、Candy等已有不少粉絲，甚受觀眾歡迎。

《造星IV》20強參賽者日前現身記者會向粉絲派發親筆簽名閃卡，吸引大量粉絲上前領取，而網上已出現炒風，20強閃卡及《造星IV》決賽門票叫價甚高，可見女團未出道已有價有市。

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網上買賣平台不乏《造星IV》產品相關的帖文，不少網民徵求決賽門票，亦有網民徵求心水參賽者的親筆簽名閃卡。

Marf簽名卡炒至近3千

各閃卡及親筆簽名閃卡的價格則有所不同，大熱參賽者包括Marf和Day等的親筆簽名卡被炒近3000元一張，部分閃卡則被炒至800元至1200元一張。

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▲ （網上圖片）

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《造星IV》決賽將於聖誕節（12月25日）舉行，當晚的門票被炒至數千元，截至12月23日的門票價格最高被炒至3500元。

門票不設公開發售，只能以指定途徑抽取，而決賽將會進行全球線上直播，讓世界各地的觀眾一起見證三甲誕生。

事實，《造星IV》一班參賽者未正式已有不少人已殺入廣告界界，包括冠軍大熱Marf外，Ivy So、阿蛋（黃詠霖）等都已接拍廣告，有市有價。