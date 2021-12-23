  • 20°C
香港時間 : 20211223日 (週四) 18:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星IV】Marf+Day親簽閃卡炒至數千元　女團未出道已有價有市

娛樂 17:33 2021/12/23

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

ViuTV節目《全民造星IV》女團未出道已大受歡迎。

ViuTV節目《全民造星IV》為全城焦點，縱然女團尚未正式出道，各參賽者如Marf、Day、Candy等已有不少粉絲，甚受觀眾歡迎。

《造星IV》20強參賽者日前現身記者會向粉絲派發親筆簽名閃卡，吸引大量粉絲上前領取，而網上已出現炒風，20強閃卡及《造星IV》決賽門票叫價甚高，可見女團未出道已有價有市。

【全民造星IV】Candy獲現場粉絲唱生日歌慶生　王家晴盼決賽當晚突破自己

    點擊圖片放大
    +6
    +5

網上買賣平台不乏《造星IV》產品相關的帖文，不少網民徵求決賽門票，亦有網民徵求心水參賽者的親筆簽名閃卡。

Marf簽名卡炒至近3千

各閃卡及親筆簽名閃卡的價格則有所不同，大熱參賽者包括Marf和Day等的親筆簽名卡被炒近3000元一張，部分閃卡則被炒至800元至1200元一張。

【全民造星IV】大熱Marf渴望入女團　邱彥筒決賽目標：做觀眾及自己都enjoy的演出

（網上圖片）

最新影片推介：Ash專訪

《造星IV》決賽將於聖誕節（12月25日）舉行，當晚的門票被炒至數千元，截至12月23日的門票價格最高被炒至3500元。

門票不設公開發售，只能以指定途徑抽取，而決賽將會進行全球線上直播，讓世界各地的觀眾一起見證三甲誕生。

事實，《造星IV》一班參賽者未正式已有不少人已殺入廣告界界，包括冠軍大熱Marf外，Ivy So、阿蛋（黃詠霖）等都已接拍廣告，有市有價。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星IV】大熱Marf渴望入女團　邱彥筒決賽目標：做觀眾及自己都enjoy的演出
18:01 2021/12/19
【全民造星IV】大熱Marf渴望入女團　邱彥筒決賽目標：做觀眾及自己都enjoy的演出
【全民造星IV】Alice與Jer傳緋聞感無奈　許寶恆：學懂調整心態
18:27 2021/12/19
【全民造星IV】Alice與Jer傳緋聞感無奈　許寶恆：學懂調整心態
【全民造星IV】Candy獲現場粉絲唱生日歌慶生　王家晴盼決賽當晚突破自己
17:14 2021/12/19
【全民造星IV】Candy獲現場粉絲唱生日歌慶生　王家晴盼決賽當晚突破自己

你可能感興趣

【全民造星IV】大熱Marf渴望入女團　邱彥筒決賽目標：做觀眾及自己都enjoy的演出
18:01 2021/12/19
【全民造星IV】大熱Marf渴望入女團　邱彥筒決賽目標：做觀眾及自己都enjoy的演出
【全民造星IV】Alice與Jer傳緋聞感無奈　許寶恆：學懂調整心態
18:27 2021/12/19
【全民造星IV】Alice與Jer傳緋聞感無奈　許寶恆：學懂調整心態
【全民造星IV】Candy獲現場粉絲唱生日歌慶生　王家晴盼決賽當晚突破自己
17:14 2021/12/19
【全民造星IV】Candy獲現場粉絲唱生日歌慶生　王家晴盼決賽當晚突破自己
全民造星 娛樂人物職業 歌手 演員 ViuTV 娛樂機構

最高瀏覽

【網民熱話】女子港鐵衝車門名牌手袋被夾住　無奈大嘆：我個袋3萬幾架
22:56 2021/12/22
【網民熱話】女子港鐵衝車門名牌手袋被夾住　無奈大嘆：我個袋3萬幾架
【王力宏離婚】Yumi輕生被爆造假只是吞褪黑素　醫護怒轟：她自己掛急診
17:11 2021/12/22
【王力宏離婚】Yumi輕生被爆造假只是吞褪黑素　醫護怒轟：她自己掛急診
【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天
11:20 2021/12/22
【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天