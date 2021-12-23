【校長專訪】帶學生參觀墳場近距離認識死亡　林炳炎校長：讓學生珍惜生命

▲ 李校長強調生命教育在談生論死之餘，也要注重互動，特別是老師與學生、親子間的交流，才能事半功倍。

早前有小一學生在觀看校方播放的南京大屠殺片段後，感到驚慌嚎哭，惹來輿論一片熱議。佛教林炳炎紀念學校李玉枝校長指，在教導學生認清歷史之餘，也可藉此反思生命教育。李校長認為生命教育應從正面著手，以不同活動、體驗灌輸學生珍惜生命等意念，不忘「從死而思生」，才可讓學生建立正確的人生觀，以及規劃入生。

香港學校早於20年前已開展了生命教育，李校長指以何種形式推行、做到哪種程度，因校而異。「基本上是由社工主導，向五、六年級學生講解珍惜生命、為自己設定夢想等。」李校長眼見近年學童輕生率不跌反升，不禁自問：「學校在這方面是否做得不夠？學生才會不知生命的寶貴、不懂愛惜自己。」該校最初推行生命教育，是融入常識科中，後來才分拆出生、死主題的教育活動。李校長強調生命教育在談生論死之餘，也要注重互動，特別是老師與學生、親子間的交流，才能事半功倍。

▲ 佛教林炳炎紀念學校王少芬主任（右）指出，同學對死因無知而恐懼，可通過繪本形式，深入淺出地對生死有初步的理解。(黃建輝攝)

大膽行事 細心操作

中國人傳統對死亡忌諱，是生命教育必須跨越的一道難關。李校長分享道：「牽涉到死亡，實質地去講解，不是那麼多學校夠膽觸碰。很多人平時絕口不提死，只會在辦葬禮時才講。久而久之，家長都不懂得跟小朋友討論生死。」事實上，學校在處理死亡命題時會特別小心，如事先認真考慮學生的承受能力、吸收程度等，還要因材施教。

「現時教學並不能純粹依靠文字，或是單向的你聽我講形式，而是着重同學的身體力行、親身體會。」學校會以低年級生日會作開始，帶出誕生的喜悅，再舉辦融入生死理念的「蛋寶寶」活動，每位學生獲派一隻雞蛋，要盡全力護其周全一星期。李校長笑說：「家長說小朋友在睡覺時，也會跟蛋寶寶說good night，甚至帶出街一起去玩。最後交還蛋寶寶時，有學生不捨得哭了，就像跟親近的人分開一樣。」學生從中體現母愛偉大之餘，也真正面對「失去」，確切感受了分離的哀傷，從而學懂珍惜現時所有。

▲ 近年漸流行的綠色殯葬，引發同學認真思考自己將來真正想要的殯葬形式。(圖片由學校提供)

震撼心靈 從死思生

死亡，並非生命教育的終點，從死而思生才是目的，當中以參觀墳場活動，近距離感受死亡氣息，最為震撼學生心靈。王少芬主任是生死教育項目的負責老師之一，曾帶領一眾學生了解土葬、火化、綠色殯葬等，讓他們觀察土葬墓碑上的碑文，學習慎終追遠。「有些碑文是親人為死者寫的一些思念字句，亦有父母在小朋友墓碑上刻上他喜歡的卡通，是親情的情感展現。」

當中最讓學生深刻是綠色殯葬，除剛巧遇上撒灰儀式之外，還對其中一幅只有嬰兒小手照片的小墓碑特別難忘。「同學突然意識到，不一定老了才會死。生命的短暫，可以短到只有一天。而嬰兒成了大體老師，死後不忘貢獻社會。」就如蛋寶寶活動後，雞蛋會變成有機肥料作種植蔬菜之用，盡最後一點力為社會作出貢獻。

墳場之旅展現出死亡的殘酷，但王主任認為課程內容不應太過沉重，皆因反思才是重點，要帶出「從死而思生」。「生命得來不易，同學要學會珍惜、尊重，更要好好利用現有的一切，去做這個年歲要做的事，這也是生命教育的最終目的。」同學從中理解到死亡並不代表完全終結，也對捐贈器官有了基本概念。

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互動反思 疏導情緒

參觀活動的後續是互動形式的工作紙，讓學生反思之餘，也有疏導情緒的作用。其中一欄是「留給家人的說話」。「同學先猜家人會對他們講甚麼，有些認為是『努力讀書』，但發覺父母講的多是『開開心心生活』。」答案的對錯不是重點，即使同學猜錯了，但已對意料之外的父母冀盼留下深刻印象。

為了減輕死亡的沉重感，老師想到利用電影、繪本等，將死亡氣息轉化成正面能量。「節錄電影的片段，是為了讓同學代入主角來思考。如從《玩轉極樂園》片段，帶出remember的主題，對長輩的思念之情。」又用上翻拍南亞海嘯的電影《The Impossible》，有一幕是大浪沖來，整個畫面一黑，老師此時也將畫面一停，讓學生設身處地來思考。「學生最直覺是想跟父母說『我愛你』。同學意識到人生無常，有些事要即時去做，不要讓自己後悔。」

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生命教育推行數年以來，李校長對同學們的轉變甚感安慰。「初時同學對死很擔憂，感到恐懼，盡量避免想到自己死亡。在活動後知道要好好規劃人生，自己也可以為死亡作準備，如葬禮要如何布置，可遵從自己的意願。」

整個生命教育，讓同學懂得珍惜生命，進而從死而思生。李校長笑說：「小學是最好塑造小朋友性格的時間，讓小朋友知道人必須經歷生老病死，在生命過程中是否可以做多一些事，如多愛身邊的人。中國人始終太內斂，小朋友可講多些正面、讚賞的說話，多鼓勵別人等。」

記者︰劉妙賢