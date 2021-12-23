【食物安全】德國波蘭和荷蘭部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停相關禽肉及禽類產品進口

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食物安全中心今日（23日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指德國巴伐利亞州Weilheim-Schongau區；波蘭西里西亞省Zawierciański區和大波蘭省Ostrzeszowski區爆發高致病性H5N1禽流感，以及荷蘭農業、自然及食品質量部通報，指荷蘭林堡省爆發高致病性禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



中心指，根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從德國進口約430公噸冷藏禽肉及約80萬隻禽蛋，從波蘭進口約4070公噸冷藏禽肉及約2482萬隻禽蛋，以及從荷蘭進口約730公噸冷藏禽肉。已就事件聯絡德國、波蘭和荷蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：余思嵐