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【熬夜湯水】開派對熬夜喉嚨痛生暗瘡　中醫推介湯水清熱滋陰潤燥【附做法】

保健美顏 17:21 2021/12/23

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中醫推介清熱滋陰潤燥湯水，適合熬夜人士。

年尾將至，各式各樣的派對加上除夕倒數活動，多了熬夜，容易不適。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，經常熬夜，容易出現口渴、喉嚨痛、出口瘡、暗瘡、煩躁不安等症狀。她推介一款滋陰潤燥湯水，有助紓緩熬夜後的不適症狀。

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熬夜傷陰要吃滋陰食物

梁醫師表示，中醫理論認為，熬夜會傷陰，故令體內陰氣不足，陽氣相對偏盛，因而形成陰虛火旺的體質。若想紓緩虛熱症狀，就要滋陰潤燥，適量進食有滋陰功效的食物，補充身體流失的津液，例如花旗參、石斛。兩者性質及功效如下：

花旗參

  • 性涼，有補氣養陰、生津清熱、解酒、抗疲勞等作用，有助紓緩晚睡而引起的心煩口渴、小便量少色黃、大便偏乾、口乾等虛熱症狀。
  • 可以簡單沖杯花旗參茶飲用，配搭滋陰食材煲湯功效更佳。

石斛

  • 性寒，有清熱養陰、生津益胃之效，可滋養陰液，特別適合陰虛、熬夜人士服用。

推介湯水

老黃瓜花旗參石斛螺頭湯

功效：滋陰潤燥，紓緩因晚睡而目赤口乾、皮膚乾燥、大便乾結等症狀。
材料：老黃瓜1根、紅蘿蔔1根、花旗參10克、石斛15克、乾百合12克、玉竹12克、乾螺頭2至3塊

做法：
1. 把所有材料洗淨，老黃瓜切塊，紅蘿蔔去皮切塊，乾螺頭泡水約1小時後瀝乾。
2. 在鍋中加入2000毫升水，放入全部材料。用武火煮至水滾，然後改用文火煮2小時，最後下鹽調味即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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