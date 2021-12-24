【年輕業主】6歲女與兄姊夾錢買樓做業主　爸爸包底望10年內升值賣樓分錢

▲ 澳洲一名6歲女童與兄姊用零用錢夾份買樓。

香港樓價高昂，想置業上車談何容易。澳洲一位6歲女童年紀輕輕已做業主，她與哥哥和姊姊用零用錢夾份買樓，每人出資2000澳元（約1.1萬港元）。這些錢當然不夠買樓，餘下的就由爸爸包底，爸爸預計房子10年內升值一倍，屆時子女可以賣樓分錢。

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三兄妹用零用錢夾份買樓

綜合澳洲傳媒報道，墨爾本的6歲女童Ruby McLellan與哥哥Gus和姊姊Lucy湊合零用錢，購買他們的第一個物業。Ruby告訴媒體「我準備買我的第一套房子」，房子位於墨爾本東南部的克萊德（Clyde），售價為67.1萬澳元（約373萬港元）。

最近幾個月，澳洲房地產市場蓬勃發展，樓價有升無跌，不少父母擔心他們的孩子永遠買不起房子。Ruby的父親Cam McLellan是一名房地產投資專家，也出版過一些著作，包括介紹建立房地產投資組合的步驟，他指其實是寫給自己的孩子看。

Cam希望及早幫助孩子置業，早前開始物色房子，發現克萊德的房價在短時間已升值了7萬澳元（40萬港元），因此鎖定在該處讓孩子買屋。

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預算10年內升值賣樓分錢

最終Ruby與兄姊各自象徵式地付出2000澳元（約1.1萬港元）買屋，這是他們幫手做家務或包裝爸爸著作所賺到的零用錢。Cam預算孩子所購的房屋在未來10年內持續升值，樓價升一倍。三個年輕的業主計劃於2032年出售，並瓜分利潤。

樓價不斷上升，成為大眾難以擁有物業的最大障礙。澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）發現，四分之一的澳洲人曾考慮與父母、兄弟姊妹或朋友一起買樓，以分擔置業成本。

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責任編輯：王明芳