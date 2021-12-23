【煽動言論】網台主持傑斯涉煽動等罪　押後明年2月再訊

▲ 網台主持傑斯涉煽動等罪，押後明年2月再訊。（資料圖片）

網台主持人傑斯（原名尹耀昇）涉在節目中發表煽動性的言論，及涉處理逾千萬犯罪得益，被控串謀煽惑等共10罪，其女助手亦涉及洗黑錢罪，兩人今（23日）於區域法院應訊。控方稱需時考慮尹提出的建議，與辯方商討後，申請押後再訊。法官將案件押後至2022年2月24日再訊，其間尹需還押侯訊、女助手准以原有條件保釋。

控方稱，需時考慮由被告尹耀昇提出的建議，控辯雙方商討後，申請將案件押後。代表律師稱，早前得知控方向高院申請禁制令，辯方需於聆訊完結後，了解控方會否有進一步申請。代表律師解釋，若控方提出凍結令，會拑制被告利寶麗聘請私人律師。

法官最終批請申請，將案件押後至2022年2月24日再訊，利准以原有條件保釋侯訊，尹則需還押侯訊。

被告尹耀昇（52歲），報稱網台節目主持，被控串謀作出煽動意圖作為罪。控罪指被告於2020年2月至11月關，如果主持、製作、發布及上載網上節目，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國及香港特別行政區或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港依法制定的的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令等。

尹另被控4項作出具煽動意圖的作為交替控罪，控罪指被告分別於2020年8月8日、8月15日、9月5日及10月10日，在香港連同其他人作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發布及上載一個網上節目。

尹另被控3項洗黑錢罪。控罪指，尹在2020年2月至11月期間，在其帳戶涉及3筆分別為204萬、27.5萬美元（折約214.5萬港元）5.6萬港元款項，從可公訴罪行得益而仍處理該財產。

另1名被告利寶麗（51歲），報稱保險從業員，與尹同被控2項洗黑錢罪。控罪指利及尹於2020年3月至11月期間，在2人的銀行帳戶中，兩筆分別約572萬及256萬，從可公訴罪行得益而仍處理該財產。

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記者：梁錦麟