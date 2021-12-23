入行十年終圖夢開音樂會　譚嘉儀：這個演唱會屬於大家

▲ 譚嘉儀將開演唱會。

譚嘉儀日前宣布將於明年1月28日在麥花臣場館舉行首次個人演唱會 《 譚嘉儀 Eyes On Me 演唱會 2022》，唱出十年來代表作。

嘉儀由歌唱比賽入行已經十年，期間創作了多首歌曲，包括《印記》、《扯線木偶》、《花森林》，翻唱的幾首大熱金曲《陪着你走》、《有了你》、《今宵多珍重》都廣為人熟悉，一系列的英文歌曲 《Can You See》、《Can You Hear》 亦深受注目。

嘉儀為今次演唱會特別訂造了一首跟演唱會同名的主題曲《Eyes On Me》，更於今日同步推出。

嘉儀稱 ：「今次演唱會主題 eyes on me，所以好想大家目光只放在我身上，尤其對眼，所以影海報當日化了個好靚好彩色眼妝，我從來未試過，估不到出嚟效果好好，連我自己都不敢相信，真係好鍾意！辛苦團隊們幫我設計了咁靚的造型！ 」

嘉儀又指：「當聽到可以開呢個演唱會，我真的好感動，等了10年終於成真，好興奮又感動，由起初唱 cover，再擁有第一首屬於自己單曲同專輯，一步一步去追尋自己音樂夢想，終於可以舉行個人演唱會！真係好多謝公司，仲有身邊朋友家人，這個演唱會係屬於大家嘅！ 希望大家都會嚟支持。」

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