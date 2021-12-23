候任議員「新生入學」參觀立法會　新辦公室共用空間惹私隱問題

▲ 立法會為新一屆當選人舉辦導賞團，早上立法會秘書長陳維安陪同下，參觀舉行大會的會議廳。（中新社）

新一屆立法會會期在即，多名候任議員今早參觀立法會大樓，及在中信大廈新租用的議員辦公室。對於議員關注新辦公室私隱度低，現屆立法會主席梁君彥反駁，強調該單位「上手」租戶為國際級會計師行，不認為有問題。

立法會為新一屆當選人舉辦導賞團，地產及建造界候任議員龍漢標、新思維社福界候任議員狄志遠、工聯會候任議員陳穎欣等人，早上在梁君彥和立法會秘書長陳維安陪同下，參觀包括舉行大會的會議廳、舉行其他會議的會議室等。

▲ 地產及建造界候任議員龍漢標。（經濟日報資料圖片）

龍漢標笑言，今日「心情好像新生入學」，指過去到立法會時，均只是一名發表意見的公眾人士，但如今有機會看到內部運作情況，猶如「看看班房、圖書館、體育館」，形容是「有新鮮感」。

他們之後登上大樓高層，參觀現有的議員辦事處，隨後再轉到中信大廈，參觀新租用的3層議員辦公室。梁君彥向傳媒展示樓層平面圖，指每名議員均有獨立工作房間，而議員助理則需共用的開放式工作間。

▲ 新思維社福界候任議員狄志遠。（經濟日報資料圖片）

狄志遠形容，新辦公室採用開放式設計並不理想，不能接受在「陽光下的辦公室」辦公，明言若要與其他政黨成員共用工作間，他不會使用。

陳穎欣亦擔心私隱問題，強調議員處理議會和地區工作時，會涉及市民求助和個人資料。

梁君彥則反駁，強調該單位「上手」由一間國際級會計師行使用，反問：「你覺得他對私隱的要求很低嗎？」他強調，不認為設計上有問題，又指這已是政府租到最好的地方。

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