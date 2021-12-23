【打擊走私】西貢檢逾千萬元電子及美容等走私貨品　拘捕1人

▲ 西貢反走私行動。（黃傑偉攝）

海關今日（23日）表示，在西貢偵破一宗走私案件，檢獲大批走私物品，包括電子產品及美容產品，總值超過1,000萬元，拘捕一名男子。

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海關指，與水警昨日在西貢展開反走私行動，行動中檢獲大批走私物品，並扣查一部涉案7人車，經過調查後，在東涌拘捕一名35歲涉案本地男子。昨日傍晚時分，海關與水警在西貢大網仔路一處海邊，執法人員發現一批懷疑走私人員在附近徘徊，其後一部裝有2個舷外引擎，及沒有開啟照明裝置快艇靠近岸邊，不久一部7人車到達上址，連同附近徘徊人士共7人，並隨即將車上懷疑走私物品搬上快艇上，執法人員隨即展開行動，附近走私人士發現後隨即跳上快艇，高速往內地方向逃去，除檢獲7人車外，在附近亦撿獲大批走私物品，包括二手手提電話、美容用品及電子產品等，總值約1,000萬元。

水警東分區行動支援小隊指揮官莊子鋒指，案件中7名走私人士發現執法人員時，隨即跳上快艇連同快艇一名艇手向香港東面水域高速逃去，水警隨即派出水警輪追截，期間並發出停船訊號，艇手並沒遵從警方指示，高速向內地逃走，以逃避警方追截，最後昨晚10時5分用快艇向香港東面水域邊界向內地逃去，涉事走私船隻在海面高速行駛，完全罔顧執法人員及海上使用者安全，警方予嚴厲譴責。

香港海關有組織及罪案調查科特別調查第二組高級調查主任黃志強指，今次走私集團特別之處在於運用俗稱「野貓式」走私模式，走私集團將貨物量數降低，並在入夜時分在一些隱閉地勢地方作走私活動，活動屬於特襲形式，海關相信走私集團因為以往執法人員嚴厲打擊，所以將走私量數降低，以逃避被警方搗破及減少損失。

執法人員今次檢獲美容物品當中，有以往比較罕見美容針劑，海關相信走私人士為逃避高達80萬稅款，及內地需求挺而走險，而該等美容物品標籤需要冷藏，但走私人士並未有使用冷藏裝置，海關關注貨品質量會影響消費者健康。

海關重申走私貨品種類與量數不會影響海關致力打擊走私活動，執法人員有信心及有能力打擊一切走私活動。海關重申走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列載艙單貨物，可被判罰款200萬及監禁7年。

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記者：黃傑偉