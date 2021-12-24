【行行出狀元】14歲兒不愛讀書擅長維修電器　開明爸爸︰能養活自己就好

▲ 14歲兒子不愛讀書，卻擅長維修電器，令爸爸感到自豪。

行行出狀元！台灣有名爸爸有感，雖然14歲兒子不愛讀書，但很欣慰兒子有一技之長，擅長電器維修，而且責任心強。爸爸在社交平台分享兒子幫忙修理雪櫃的背影照片，支持他發展興趣。網民們都大讚爸爸很開明、兒子前途無限！

兒子興趣是電器維修

有名台灣爸爸於上周日（12日）在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，他育有兩子女，之前曾分享女兒聰明地反轉飯盒蓋進食，以防飯餸汁彈到自己。是次他分享兒子，直言「之前都是曬女兒，這次換兒子」。台爸表示14歲兒子不愛讀書，經常因為不做功課令他很頭痛，又對自己的生活極度懶散，當網民以為爸爸大數兒子的缺點，其實不是。

好在對我所交代的事還能使命必達，現在店裡的高階進口冰箱拆解維修都能放心交給他，看他認真帥氣的背影。

▲ 14歲仔幫爸爸在店內維修雪櫃，有板有眼。（圖片︰爆廢公社二館）

職業無分貴賤

事主本身從事電器維修工作，自家經營一間小店，兒子對電器維修有興趣，會幫忙爸爸店內的工作。從照片所見，兒子拿著工具，正在修理大型雪櫃。雖然爸爸回覆網民時指出如果兒子能在職業技能學校畢業就已「偷笑」了，但他沒有貶低兒子，反而感到欣慰，

我的觀念是肯做，能養活自己過的快樂就好。

最新影片︰童星劉皓嵐無懼跳舞演戲前途未卜 媽媽放棄買樓力挺愛兒︰要相信孩子

網民︰一技之長受用無窮

網民表示孩子不愛讀書，不代表他是笨蛋，發帖爸爸很認同，可是有些學校老師依然用學業成績去評定孩子，老師一度建議他要把兒子送去做評估，讓他上特殊班。

有網民大讚樓主很開明、兒子很叻，表示孩子學有專長將來賺的可能還比讀到博士多，行行出狀元， 興趣最重要。另有網民建議樓主可進一步安排兒子考讀相關技職類學校，深造後畢業說不定又是一個人才，年薪分分鐘百萬台幣起跳，「一技之長受用無窮」、「因材施教，讓他找到興趣或天賦也很棒」等。更多網民留言︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳