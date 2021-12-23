【王力宏離婚】蕾神再出終極聲明　李靚蕾反駁貪錢論：不接受房子贈予

「蕾神」李靚蕾在本月20日本來已稱不向王力宏提告，大家以為李靚蕾就此「休戰」，但蕾神仍不願停下來，除在前日（21日）在微博發文，以否定法暗示「已婚炮友」身份，掀起一番風波，而今日李靚蕾下午5時再度發文，再向王力宏控訴。

李靚蕾今日在微博發文，表示因為孩子的原因，因此才向前夫王力宏控訴，首先回應網民質疑，指不私下解決，是迫於無奈，因為到了今天她依然得不到一句真誠的道歉，感覺不到他悔改的心。

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而最重要的是，她想藉此駁斥外間對自己的貪錢看法， 李靚蕾更揚言：「我不會接受房子贈與」她只要求是王力宏的真誠道歉。

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她又指孩子需要的是誠實，而夠勇敢面對改正的父母。李靚蕾又指不應該為了袒護王力，繼續忍受孩子們對父母的誤解。

她又指孩子需要的是誠實，而夠勇敢面對改正的父母。李靚蕾又指不應該為了袒護王力，繼續忍受孩子們對父母的誤解。她也不希望因為自己軟弱令變孩子以後要假面活在一個「和諧」家庭，但實際上長期充滿矛盾和冷暴力。

而李靚蕾更強調，外間以為她說那麼多是為了錢，房子拿到了就不告，其實她是迫於無奈才作出訴訟：「我的目的一直是為了我和我們的孩子和社會能有不一樣的未來而已。關於房子的贈與，我是不會接受的，所以也不要再拿這件事來曲解我的用意。」她相信公司的法肈，會為她和孩子爭取合理財產分配。