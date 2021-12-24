【創業追夢】港女生赴澳洲修讀初生BB攝影課程　OL變身攝影師：捕捉初生嬰純美一刻

▲ 兩年前到澳洲修讀初生BB攝影課程的李煥鈴，想不到因而為自己的OL生涯開拓出另一項事業。

初為人父母者總愛把BB的舉手投足，或笑或哭的瞬間定格下來作記念。然而初生BB成長速度特別快，不易捕捉，難怪近年專門為初生 BB 的攝影開始興起。本身是OL的李煥鈴（Ling），童心滿滿，甚愛接觸嬰孩，兩年前到澳洲修讀了一個初生BB攝影課程，除了充實自己外，也覺得能為新手父母們拍下愛兒的動人時刻，很有意義。

Ling說自己雖不是人母，但以往因為家人的緣故，會幫手照顧BB，閒時會拿起相機替他們拍照，家人看到那些BB照會很開心，於是忽發奇想，不如去唸個初生BB攝影課程吧。「初生BB攝影在外國早已流行，他們本身除了有攝影和藝術觸覺外，都一定會唸過如何照顧初生BB的安全理論，這也是我揀這個澳洲課程的主要原因。」她解釋道。

▲ 為BB拍攝前做足準備。（被訪者提供）

▲ 初生BB攝影還是上門為主，因為媽媽們都在家坐月。（被訪者提供）

最佳拍攝時間

她續說：「直到現時為止，仍有不少人質疑，把BB的身體捲曲到看似不合乎常理的狀態來拍照，危險又不人道的，這其實只是視覺上的錯覺而已。課程導師詳細地講解這些看似高難度的動作，其實是模仿BB在媽媽肚子裏的動作，而BB在出生後約一周是拍攝的最佳時間，因為這時BB身體柔軟度極高，而且大部分時間都是在睡覺，狀態也是綣縮著，拍攝出來的效果會特別可愛。若再過兩周後，BB通常會變得較活躍，想讓他們保持擺好的姿勢相對就有點困難了。」

她強調，課程中要學習閱讀BB身體語言、BB物料的應用、抱BB手勢、包裹BB方法及BB急救等，有關於BB安全的技巧及理論都是必修的，還要經過多次跟導師家訪實習，考5個試及格才成。由於是興趣關係，她完成課程後仍維持正職工作，只是社交平台上稍作宣傳而已。起初都是以親朋戚友為主，免費當實習，汲取經驗。

▲ 攝影師補捉了 BB 最熟睡甜美的樣子。(被訪者提供)

傳統的口耳相傳果然有效，加上她的服務細心交帶，開始有客call，最近還有了自己的攝影室。「初生BB攝影還是上門為主，因為媽媽們在家坐月嘛，而設立Studio則是可為一歲以上的孩子或懷孕媽媽服務。」她笑說。

以BB安全為首要

別以為初生BB常處於睡覺狀態，所以替他們拍照是容易事，Ling說要做好許多事前準備工夫，才會拍攝得順利，「我先要和媽媽夾好BB的生理需要時間，例如BB每兩小時左右，就需要喝奶及換片或洗澡，所以最好是趁BB吃飽後睡著的時候為他拍攝，可能為BB 拍照3小時，但當中有一半以上時間都用來在哄他熟睡，才有時間為他擺pose拍攝。」

提到擺pose，她都盡量滿足父母們希望的style和主題，「不過大部分客人都沒經驗，只會講出大概意念，BB女多數以粉色、花花為主，BB仔就純色、簡約等。我的理念是少即是多，採用簡單的構圖，避免雜亂的場景。會使用道具，但要也以小量為原則，這樣才能讓焦點聚焦在BB身上嘛。」

▲ 這種甫士叫 Froggy Pose，相當可愛。(被訪者提供)

她笑道拍攝現場，大部父母都會在旁觀看或稍為協助，問題不多。最好笑的，反而多數是老人家，甚至是陪月員，他們都是擔心這些姿勢會否弄傷BB，又話唔著衫會冷親BB之類的言語阻止。「所以，我每次拍攝前都會向父母、老人家及陪月員，講解當日拍攝的流程，做足安全措施，一定會有足夠的承托或放軟墊及毛巾，不會讓BB發生危險。」

體會產後情緒

Ling自言，愈做愈愛這個興趣，後來還再網上修讀一個進階課程，繼續充實自己。「其實，最主要都是為set up攝影室的裝備和環境而讀，同樣是我注重的安全為上，始終是對BB及小朋友的工作，不能掉以輕心。」

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她對孩子有情外，同時還體貼到新手媽媽產後那莫名不安的情緒，因此，近月還完成了英國的一個陪月員文憑。「老實說，在未唸這個陪月員課程前，在工作中觀察到的陪月員在照顧BB和媽媽的方法上，我都有點不太認同，所以也引發我去進修。透過在拍攝BB時，與在家中坐月的媽媽們都有交流，尤其是把學過的如何安撫BB哭鬧的方法轉告，讓她們以放鬆一點的態度，應對BB各種哭鬧情況，並解釋BB哭鬧必有原因，以緩解一下她們分娩後因著各種生活新變化，所產生的情緒低落或抑鬱。這是我從事BB攝影後的另類體會和得著。」

▲ BB 熟睡的可愛模樣。(被訪者提供)

Ling不諱言，稍後如有時間的話，會再嘗試報讀催乳、紮肚等課程，吸收多些這類知識，「因為發覺自己好想take care到媽媽們多些，媽媽開心，自然湊BB都會開心些。」

記者：郭秀芳