【醫療事件】男子私家診所照胃鏡後休克亡　家屬質疑醫生涉醫療失當　

▲ 43歲男子在私家診所照胃鏡後亡，家屬質疑醫生涉醫療失誤。（湯致遠攝）

一名43歲男士6月10日在尖沙咀一診所接受胃鏡檢查期間，心臟及呼吸驟停，醫生為其搶救及召喚救護車，終搶救無效死亡，遺下妻子及兩名年幼子女，個案已轉交死因庭。家屬質疑診所醫生沒有按照指引施用藥物或涉醫療失當；香港社區組織協會社區組織幹事彭鴻昌亦批評現有《私營醫療機構條例》存監管漏洞。

家屬表示，死者黎紹康生前有左心瓣倒流及鼻道狹窄的病史，今年初受胃氣問題困擾，經保險代理介紹到私家診所求診，獲醫生建議並於6月10日接受進行食道胃十二指腸及大腸內視鏡檢查；惟檢查期間醫生告知家屬死者突然休克，正進行搶救並已召喚救護車，送院搶救後不治。

家屬表示，當日醫生使用的麻醉藥為異丙酚，而據藥廠發出的藥物指引，此藥應由麻醉科醫生或深切治療部醫生，在醫院或有適當設施的日間治療單位內使用；接受藥物的病人應持續監察其心肺功能；負責診斷或手術程序的人員不應同時負責施用此藥物，而有心臟、呼吸及肝腎功能異常的病人也需小心運用。

不過，家屬指，診所的報告顯示，護士填寫的「Pre- Endoscopy Checklist」表格上，麻醉師一欄沒有填寫，而醫生於12時59分再幫死者滴注異丙酚時也沒有記錄病人當刻的維生指數記錄。家屬質疑醫生沒有按照藥廠指引施用藥物，如施用麻醉藥並非其專業範圍，並在沒有其他醫生在場下獨自施用；而知悉死者心臟及呼吸道問題下，施用麻醉藥卻沒有小心監察死者維生指數，質疑或涉嚴重醫療失當。

另外，家屬稱，診所報告指醫生於下午1時03分發現死者沒有心跳和呼吸，開始進行心肺復蘇，惟據急症室報告，醫護人員聯絡劉醫生憶述事發經過，其中一項寫「1時15分抽出胃鏡導管，發現缺氧」，家屬質疑為何兩份報告說法會有出入。

彭鴻昌表示，按2018年通過的《私營醫療機構條例草案》，內窺鏡程序須於持牌日間醫療中心進行，他曾向衞生署查詢涉事診所的註冊情況，獲回覆稱該診所並非註冊日間醫療中心，但報稱同一地址的診所則曾申請暫準牌照，他其後再追問事發時診所是否已持有相關牌照，以及是否需要承擔責任，則未獲回覆。他批評，條例的罰則明年6月尾才實施，若涉事診所屬於無牌經營，或不需要接受有關罰則，形容有監管漏洞，呼籲盡快堵塞。

目前個案已轉交死因庭，警方也正進行死亡調查，家屬呼籲衛生署盡快回覆涉事診所與是否屬無牌經營日間醫療中心，亦望警方的調查方向可包括涉案醫護人員的刑事責任。

死者妻子憶述事件時數度落淚稱，至今仍然覺得像發夢一樣，先生生前很疼惜小朋友，很想陪伴小朋友成長，惟沒想過一個普通胃鏡檢查也可出意外，讓先生不可以再擁抱5歲的女兒及未滿2歲的兒子，而自己也只可透過遺照思念丈夫；她指，不想丈夫死得不明不白，希望尋求公義。

記者到涉事診所查詢，診所代表林小姐表示，事件已轉交死因庭及律師跟進，不方便透露更多資料，至於涉事醫生是否還是診所員工，林小姐指「已經唔係到」。

警方表示，6月10日下午約1時20分接獲醫療中心一名職員報案，指1名43歲姓黎男子在廣東道5號一醫療中心接受身體檢查期間昏迷。人員接報到場，該名男子昏迷被送往伊利沙伯醫院救治，其後被證實死亡。案件列作「有人暈倒－送院時死亡」。 尖沙咀分區雜項調查小隊正就事件進行調查，在完成調查後，警方會向死因裁判官提交死亡調查報告。

記者已向衞生署及涉事診所查詢事件，暫未獲回覆。

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記者：黃小冰