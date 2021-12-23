【聖誕交通】港鐵平安夜不提供通宵列車　明午起加強服務班次

▲ 港鐵平安夜不提供通宵列車，明午起加強服務班次。（資料圖片）

聖誕將至，明日就是平安夜，運輸署今日（23日）提醒市民，留意平安夜及聖誕假期（24至27日）為配合節日活動而實施的特別交通及運輸安排。

運輸署指，港鐵明日將維持正常服務時間，不提供通宵列車服務，但8條港鐵鐵路線（迪士尼線及機場快線除外）將會在下午加強服務班次。港島線、荃灣線、觀塘線、東鐵線（紅磡至上水）及屯馬線在25至27日會加強服務。

部分巴士及專線小巴路線明日會作出服務調整、加強服務或延長服務時間。電車服務明日會延長服務時間。中環至半山自動扶梯系統亦會在明日及聖誕節延長服務時間至翌日凌晨1時。市民請留意各相關公共交通服務營辦商的乘客通告。

另外，中環蘭桂坊一帶明日下午2時起至翌日上午5時實施封路安排。

運輸署呼籲市民盡量使用公共交通工具，避免駕車前往繁忙地區。如有必要駕車，請小心及忍讓，以及留意路旁泊車位會因封路而臨時取消。行人請留在行人道上行走，注意道路安全和保持忍讓，並遵守交通燈訊號和現場警員的勸喻及指示。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠