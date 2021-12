【明星攝影師】25歲女生自學成攝影師　為方皓玟謝安琪操刀拍出型格照

▲ 25歲女生曾子晴(Tsz)自學成明星攝影師,也曾替不少明星拍照。

在這個人人一機在手、「相機食先」的年代,大家也可以自稱攝影師,不過真的要拍出有質素及有故事性的相片,則未必每個人也可以做到。今年只有25歲的曾子晴(Tsz),憑着她獨有的美學及技巧,入行短短兩年就為方皓玟、陳柏宇等明星操刀,更自創出火燒菲林相片,充滿個人風格。

由最初的菲林到今天的數碼攝影甚至航拍,加上分享平台愈來愈普及,令不少新晉攝影師冒起。曾子晴(Tsz)由中學時愛上攝影,後來機緣巧合入行,成為專業攝影師。她當初接觸到攝影,都是因為從父親手中接過一部單反相機。

她的初衷很簡單,只想記錄下一些重要的人的時光:「以前科技不像現在那麼發達,電話已內置相機,其實很少機會跟身邊的人合照,因此相片相當珍貴。當時認為既然自己有部相機,就可以給朋友家人影相,記錄下別人開心的一刻。」

今年才25歲的曾子晴(Tsz),入行短短兩年,已為不少藝人明星拍照的專業攝影師。

記錄最美好一面

雖然沒有上過攝影課程,技巧都是靠自己一點一滴去摸索。「除了自己研究揣摩,醉心攝影的父親及副校長可說是我的啟蒙老師。早前爸爸看過我的作品,也稱讚我影得不錯,是人生第一次聽到家人的讚賞,是我追求更好更進步的動力。」

有前輩說了一句話,令Tsz留下深刻印象:「每個人也有權利去擁有美麗的相片。」無論是來自甚麼階層、甚麼樣貌的人,並非一定要大眾既定是漂亮,才值得及有資格去影相。每個人也有美麗的內心,她認為自己有責任去記錄下人們最好的一面。

新聞系畢業跨界攝影

Tsz以前沒有想過會當攝影師,她在大學主修新聞系,本以為會做記者或DJ,畢業後卻誤打誤撞入了行。「在學時我一直也有影相,有些朋友說喜歡我幫他們記錄真實的一面,於是就開始這條路。」她首次幫藝人拍攝是為鄧小巧拍攝演唱會海報,當時她很生手,連燈光運用也未算很熟,多得創意總監給予她機會,之後就陸續為方皓玟、陳柏宇、泳兒等拍照。

她回憶起當初入行時一件難忘事:「以前不擅交際,有次在片場幫一位藝人拍照,他問我喜歡拍甚麼,我竟回答喜歡拍別人垂死的狀態,連經理人聽到也呆了。多年沒聯絡,有一天竟收到他的電話,指明要我去拍。其實他不需特別找我,求其叫助手也拍得到,後來知道他親自掏腰包邀請我,就覺得很感動,感激他的情義。」

▲ 在2017年她首次參與拍攝藝人工作,為鄧小巧演唱會拍攝宣傳海報。(相片來源:被訪者提供)

▲ 她獲T.O.P.商場邀請,為繽紛的聖誕布置任攝影師。(湯致遠攝)

為藝人拍攝感壓力

跟工作繁忙的藝人拍攝,她自言也有點壓力:「因為他們完全不會有空檔停下來給我去慢慢拍,之前為方皓玟拍攝演唱會花絮,根本沒有時間,有些相片只能在車上或街上拍。惟有事前做足功課,知道哪些角度較美。她不用刻意擺甫士,只要自然地做回真實的自己,已經很有故事性。」

做攝影師不是單單按個掣這麼簡單,還要溝通及思考。「在拍攝前我需要了解每個人的背景及個性,有些被拍攝的對象,要解釋清楚如何去影。當被拍者肯信任攝影師就會放鬆,會好影得多。就算是經常影相的明星,都會不知道如何配合你,因此事前溝通很重要。影名人跟普通人不同,只有幾次機會,如果頭幾張他們也不滿意,就會失去信心。」

▲ (相片來源:被訪者提供)

▲ 方皓玟演唱會的花絮全以菲林相機拍攝,是一大挑戰。(相片來源:被訪者提供)

不停進步擴闊視野

Tsz雖然薄有名氣,但卻沒有停下腳步,不斷學習,反思自己的賣點及吸引力。「很多人的攝影技巧也比我好,因此要了解自己的長處,讓每幅作品都有特色。做攝影這一行,這一刻需要你,下一次也可另選他人。以前很少主動去讀書,現在努力進修,除了攝影以外,藝術、設計甚至哲理的知識也重要。」

她曾經有一段時間很迷惘,不知會否再有下一次拍攝機會,為了生活,很多不同類型的攝影散工如婚禮、產品等也接來做,好好發揮創作力。「同一套方程式不能用一世,就要思考如何進步及增加可塑性。見到別人進步,自己卻停滯不前,一定會不開心,但不能解決事情,於是就要更加努力學習,擴闊自己的眼光。」

▲ 與衛詩合作創作的相片,黑白菲林和寶麗來上的字都是由Jill製作。(相片來源:被訪者提供)

做好本份肯定實力

只得廿多歲的女攝影師,會不會被人看低?「幸而我遇過的藝人明星也很好,很感謝他們給我機會,即使初期沒有太多作品給人參考,每次得到別人的肯定和信任,我都會盡力做好。在劇組上有很多經驗豐富的前輩和師傅,會質疑我能力很正常。面對這些質疑,做好本份,不影響他們的進度,他們看到成果,自然會改觀。」

Tsz有很多新靈感及構思,亦充滿個人風格,而風格不是隨意模仿得來的。「台灣的時裝雜誌中的相片,用色大膽誇張,但卻拍得細緻對稱,自己曾試過但卻不擅長。拍攝不確定的東西比較貼近自己的風格,捕捉最自然及不經意的一刻,讓人意想不到及有驚喜,如方皓玟一張回眸的照片我就很喜歡。」

另外她亦最滿意一系列將菲林燒掉再沖曬的相片:「項目本來是為了一個關於末日的相展,特別請演員浸在水缸中拍攝。可惜拍了幾輯效果都不好,最後氣到索性用火燒掉。後來在想如何『收科』時,嘗試將破壞了的菲林修復,反而產生了一批很特別的相片。」

從中她也很有體會,她認為自己當時處於一個comfort zone,不停做擅長的事,因為不想承受失敗的風險,不想浪費時間去試新事物。但當迫到去樽頸位,就要做一些平時不敢做的東西,在破壞之中再重新建構新的事物出來,才能進步。

▲ 自創火燒菲林技巧,卻帶來意想不到的效果。(湯致遠攝)

▲ (相片來源:被訪者提供)

Tsz專業拍攝心得

旺角T.O.P.商場與紐約設計師Wade and Leta合作打造「From New York to Hong Kong」布置,在多個場景中運用AR擴增實景技術,包括天台的「視覺衝擊遊樂園」、近4米高的「幻象聖誕空中吊飾」和「紐約地標浮雕牆」,視覺效果極為豐富。

今次她跟商場合作,為聖誕布置操刀拍了一輯作品,也有點心得分享:「布置七彩繽紛,充滿幾何圖形而且有空間感,使用廣角鏡頭,以及可以側拍取景,令整個畫面構圖更富玩味。更可帶備一些小道具,不需專業的攝影燈,用電筒加紙包裹即有柔和的光綫,還可以玩一些特別的濾鏡和水晶球等,營造出特殊效果。另外眼睛可代表到一個人的故事及神髓,一定要留意被攝者有沒有眼神光,那點光會令人看起來精神得多,反映到整個人的氣息。」

▲ Tsz在T.O.P.商場拍攝的作品,同樣使用了火燒菲林技巧。(相片來源:被訪者提供)

▲ 運用兩款濾鏡重疊,人像重複出現,像電腦效果。(相片來源:被訪者提供)

