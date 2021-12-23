【時尚速報】CASETiFY推人氣劇《魷魚遊戲》機殼　2.7米巨型英熙娃娃新店壓場

▲ 多款不同造型的《魷魚遊戲》機殼，你喜歡哪一個？（$469起/圖片品牌提供）

Netflix的一套《魷魚遊戲》成為大熱，早前的萬聖節幾乎大家都以劇中造型出現，可見是全球大熱之作，最近CASETiFY更推出手機報產品，雖然看似是遲了一點，但仍然仍不愁捧場客支持。

今時今日，如果還要談《魷魚遊戲》是否太遲？

其實這一套在串流平台Netflix播放的劇集只是兩個多月前的事，可是時間就是這樣無情，就連YouTube香港2021年度熱門創作第一位的頻道《試當真》（Trial & Error），創辦人之一的游學修在早前《試玩毛》EP05前，最初都質疑是否應該用上《魷魚遊戲》的造型，可見在高速的網絡世界，兩個月前的事已經好比過了一整個世紀似的。

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不過，《魷魚遊戲》貴為Netflix開台以來最高瀏覽量的劇集，的而且確令東西方的社會帶來話題性，亦令當中沉寂了好一陣子的演員如李政宰得到重生機會，甚至成為Gucci的代言人。

此外，以推出手機外殼而著名的CASETiFY，亦推出聯乘系列，設計上透過取材自劇中的遊戲關卡、邀請卡和參加者制服等元素，令用家仿如置身劇集中，並且特別加入的個人化設計，讓顧客以遊戲參加者所穿著的運動服裝點隨身電子配件，並可從001至456之間挑選個人心儀的參加者編號。只寄望《魷魚遊戲》的熱潮有望延續下去。

地址：觀塘apm C31店（3480 0569）

記者：何偉雄