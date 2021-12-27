【跨年演唱會】香港管弦樂團將與MIRROR同台crossover　小提琴手曾與參與製作《不可愛教主》等多首歌曲

旅發局今年首次以演唱會形式舉行倒數活動。屆時來自香港管弦樂團的音樂家與將與MIRROR等一眾年輕人氣歌手同台演出，並準備輕快的古典曲目，期望與觀眾一同共舞迎接新年。當中曾與MIRROR成員合作製作多首流行曲的港樂小提琴手更將與6位歌手進行管弦樂及廣東歌的crossover演出，她對此亦感到非常興奮。另一位港樂中提琴手亦稱讚，本地音樂有能力走出香港。

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旅發局將於12月31日晚上10時至午夜12時半，在西九文化區藝術公園大草坪舉辦「香港跨年倒數演唱會」。演唱會將同步透過電視及網上全球直播，並以M+博物館巨型LED幕牆作倒數時鐘，在倒數一刻用15種語言向全球送上新年祝福。

演唱會演出歌手及團體包括江海迦（AGA）﹑許廷鏗﹑李幸倪（Gin Lee）﹑馮允謙﹑鄭欣宜﹑MIRROR，以及香港管弦樂團。華銘慶指，當日5位歌手，包括MIRROR其中一位成員，將與香港管弦樂團合作表演一個組曲的crossover演出，時長約20分鐘。

美籍韓裔的港樂助理首席第二小提琴梁文瑄當日將與一眾年輕歌手合作crossover演出，熱愛流行音樂的她對此感到相當興奮。梁文瑄形容，古典音樂一般較為正式，而廣東流行音樂較為「活潑」，現場氣氛會更熱烈，而她亦很喜歡與觀眾互動的感覺。多年來，梁文瑄亦曾與不同本地歌手合作，如她亦曾參與MIRROR《不可愛教主》、《E先生連環不幸事件》、《Master Class》、《正式開始》、《一表人才》、《砂之器》等多首歌曲製作。她表示：

好開心可以和流行歌手合作，希望有更多人會因此對管弦樂團有興趣。

港樂首席中提琴凌顯祐指，預計當日年輕觀眾會較多，港樂亦已挑選較為輕快的曲目，迎合倒數氣氛，包括由首席客席指揮余隆所帶領演奏的3首史特勞斯作品。凌顯祐又對香港本地流行音樂表示欣賞，指內地以至世界，有不少人都懂得唱廣東歌，說明本地音樂有能力走出香港：

音樂無分古典抑或流行，好的音樂都需推廣，好聽的歌都應該讓普羅大眾欣賞。

▲ 來自香港管弦樂團的音樂家與將與MIRROR等一眾年輕人氣歌手同台演出。（陳靜儀攝）

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記者：黃穎津