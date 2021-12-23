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【奪命意外】工程師學會促當局儘快調查意外成因　相關部門應定期檢視工地安全守則

社會 17:21 2021/12/23

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工程師學會促當局儘快調查意外成因，如有需要可提供專業意見。（資料圖片）

本港昨日（22日）赤鱲角駿群路有兩名男工人懷疑因吸入沼氣，導致昏迷，送院搶救後惜告不治，另有3人吸入沼氣不適，事件造成2死3傷。（詳情即看【下一頁】）香港工程師學會今日（23日）表示，高度關注近日接連發生涉及沙井工作的致命工業意外，向死者家人致以深切慰問。

學會指，期望有關當局儘快調查意外成因，以釋除公眾對工人在沙井工作安全的疑慮，並提出相關改善措施，防止意外發生，讓致力建設香港的工人的生命得到保障。

學會同時期望業界能注意旗下工地安全，認為相關部門亦應定期檢視工地安全守則，並與業界持份者攜手合作，多管齊下加強工地安全文化，尤其注重沙井及地下密閉工地的安全。

學會表示，如有需要可與相關部門機構一同檢討事故，並提供專業意見，以制定方案，確保工人在上述工地環境的工作安全。

工業傷亡權益會指出事沙井工人無安全裝備匪夷所思，批評機管局無做好監管。（詳情即看【下一頁】

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責任編輯：李榮忠

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