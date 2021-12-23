【立法會選舉】李家超斥西方為自身利益攻擊香港民主　陳冬指135萬人以行動回擊

▲ 李家超（台上左三）表示，新一屆議會是建設性。（政府新聞處）

中聯辦今日舉行座談會。政務司司長李家超指，剛過去的立法會選舉，是推動香港民主發展重要里程碑，得廣大市民擁護及支持，又批評西方就選舉發聲明攻擊，是因為自身的政治利益，因中國和平崛起而受影響。

李家超續指，市民享有有參選權、被選舉權，自由選擇的投票權，所有權利都受《基本法》及相關法律保障，但外部勢力視而不見、聽而不聞，證明是用心不良，認為五眼聯盟是不想中國和平崛起，以小人之心，庸人自擾地擔心自身的國際地位受損，砌詞抹黑新選舉制度，是霸凌行為。

他強調，民主制度不應被某一國家壟斷，而世上也沒有放之四海皆準的民主標準，反指美國自稱有民主，但有不嚴重問題，包括治安、暴力、種族歧視等，批評美國充斥人權和種族問題，卻自認不凡地把其制度施加他人，是霸權本色、是唯我獨尊、是「單聲道」、是逆民主。

另外，中聯辦副主任陳冬則指，反中亂港勢力長期利用選舉制度漏洞，是必須要堅決拒絕及反對異化民主，又認為剛舉行的立法會選舉，是走向優質民主的實踐，而且告別多年來的「口水仗」，認為135萬市民用行動，給予外部勢力、反中亂港分子一記響亮的耳光和有力的回擊。

陳冬又稱，香港部分人簡單用「二分法」，劃分民主派及建制派，是非黑即白、非此即彼，而反對政府、對抗國家、攻擊中央就被視為民主派，是對民主的歪曲和褻瀆。

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記者：陳宛彤