【揚眉女性】著名設計師以平常心面對退休風光　羅啟妍：每個人的效用都有賞味限期

▲ 上世紀80年代早已蜚聲國際的香港珠寶設計師羅啟妍，以平常心面對退休，有自己的一套養生秘笈。

對每日打份牛工的員工來說，去跟老闆級人馬談退休，是有種牛頭不搭馬嘴之調？著名設計師羅啟妍斬釘截鐵說：

做Boss是沒退休這回事，退休不是計份量，而是對人有沒有延續性的影響，得提醒每個人的效用是有過期一日，要學懂接受。

正如，退休不代表立即躺平，讓時間任意宰割，何況萬般帶不走，惟有業隨身，趁「業」仍未有賞味限期，就由80年代早已蜚聲國際的香港珠寶設計，師跟大家分享如何以平常心欣賞退下來後的風景。

▲ 羅啟妍 畢業於英國劍橋大學歷史系，香港文化歷史學家及設計師，也是位在80年代已揚名國際的珠寶首飾設計師。曾被倫敦藝術大學中央聖馬丁學院邀任客席教授，並兼西九文化區管理局 M+ 博物館董事局及收藏委員會成員、英國泰特現代美術館亞太收藏會委員等公職。（攝影：黃建輝）

先說點點前事故人：羅玉堂原是廣東西樵一名農夫，南下到港尋找機會，因替英國銀行作買辦，是香港第一代白手興家的富商，在堅尼地道建了一幢大宅，並定下「慶、啟、家、升」行輩字派的羅家族譜。羅啟妍是第三代傳人，適逢家道中落，在英國正修讀歷史的她得立即回港，幸得利孝和相助在文華酒店當公關，其後獲《時代雜誌》高層賞識到美國工作。在第五大道走得多了，令她轉身成首飾設計師，其以不同世界的繩結符號的設計得卡地亞青睞購入，往後個人品牌「Kai-YinLo」在國際界享負盛名的關鍵詞是 ：「可佩戴的歷史」和「開創半寶石首飾」。

告別展前慢慢退下來

匆匆數十載，今年7月，她在香港文華酒店舉行個人事業告別展，是一場向外界宣告退下火線的儀式。

在文華工作需要帶賓客外出參觀，經常到上環嚤囉街一帶，啟發我對中國歷史、文化和藝術的興趣，擴闊視野。飛到美國是一個全新天地，即使冒險性很大，那時只要肯捱總會有出頭天的，後來很多百貨公司改變合作模式，由專櫃變成寄售，已感吃不消，是時候退下來，把精神放在展覽和教育上。

▲ 連結是人類未有文字前用來記事的方法之一，而她的作品來自各地不同的連結符號，她表示一切都源於佛教的永恆結，經絲綢之路傳到地中海，其後更成為歐洲航海符號，也闡釋了世界歷史之間千絲萬縷縱橫交錯的關係。（攝影：黃建輝）

除了設計事業，熱愛藝術文化，醉心歷史研究的她也跟兩家大博物館委員會說要告退。

都希望他們能留一席給我作旁聽生。我是獨立工作也不懂做生意，模式是有點亂，加入委員會對我很有建設性，看人家組織是架構怎樣建立和運用，學會永遠要接納不同意見，如這家展館策略是如何？收購甚麼風格畫作？如何增加開源方法……

她欣賞大英博物館的架構，Frances Morris於泰德博物館的營運模式得到不少啟發，亞洲協會也打開她的眼界和視野，至今她仍感興趣的會議，是辯論哪些新藝術家值得收藏。誠然，鼓勵新血加入，是展館慣常後浪推前浪的方式，始終帶來新關係和資金才可繼續營運，她續說：

難得他們容許我不用捐很多，但每個人的效用性總會有過期一天，在當紅時多給其他人貢獻，也最多5年時間，然後得接受並慢慢退下來，心態要如何適應？要學懂平常心去面對。

▲ 與她莫逆之交的都是藝術界的大人物，「留法三劍俠」的朱德群（圖左）、趙無極（圖右）與吳冠中（細圖圖右）都在她留影出現過。（攝影：黃建輝）

學會對自己說不

如她所言，即使退下來也沒讓自己躺平，她是西九文化區M+董事局成員和英國Central Saint Martins的文化教授。她見證着前者的整個誕生過程，由董建華時代已開始構思到博物館終於面世，慶幸能達到取名時的意義，把博物館加上無限可能性的符號， 得到一眾年輕人去打卡及給予好評；至於後者，角色是如何與年輕人分享她的心得：

這一代比我們艱苦，需要很多衝勁來打破很多事物，要引導這些孩子，千萬別跟他們說自己的成功史，讓他們知道你有料就夠了。

然而，退下來另一要面對的人生課題，是健康。

年紀大了，精力差了很多，要培養好精神，當連親人口中不停跟我說 look after，就知道是當務之急。但人老了，是難睡一點，8小時的睡眠是奢侈品，大多是半夜醒了就會想起工作，就再難入睡。

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這是你我心聲，也是很多香港人的通病，尤其年青時只管衝衝衝的一代。

我的心態是想學習更多新事物，現在要學會同自己說不：不要太貪心和太大野心！始終年漸長，身體機能會減慢，腦筋的學習和思考也緩慢了，有些事情是不能不接受的。

在飲食上，她早已作出配合，只是仍有躊躇之時。她說：「其實飲食也很健康，早已挑吃，不吃澱粉質，漸漸煎炸食物也戒了，只吃雞肉不吃雞皮，吃得非常清淡，可惜最近連葡萄酒都不能再喝了！現正考慮中，我知道只要不再試一口，不再接觸就可忘記它的存在。因大哥是愛好杯中物的人，以前跟他一家一起去波爾多的酒莊玩，很享受那些時間。」

▲ 退休後的生活可沒閒着，更推出個人自傳有中、英文兩個版本，相信把東與西文化匯聚再融會貫通，是她一生中最重要的使命。（攝影：黃建輝）

那不是碳酸水所能媲美的事情，畢竟神之水滴能豐富享受人間的美好時光，而她的養生之道其實很基。

「每日都會做運動，一個星期有導師鍛鍊來一次，及作肌肉按摩，筋骨一定要運用，這是每個人都需要重視的事情，可能有些人真的得天獨厚，我們100個人只得一到兩個，其他的都得接受，好好保養自己身體和精力。」羅啟妍說。

記者：黃鑑江