【國殤之柱】狄志遠：港大急促移除國殤之柱或令社會反感　建制派：合乎市民期望

▲ 國殤之柱由丹麥雕塑家高志活製作，港大學生會在1997年六四集會後將其運入校園，翌年獲港大學生投票通過永久擺放。（經濟日報資料圖片）

香港大學校委會昨日開會，決定移走校園內的國殤之柱，校方昨晚通宵完成移除工作。新思維候任議員狄志遠認為，港大做法急促，或令社會反感；多名建制派則強調，決定合乎市民期望。

新一屆議會唯一非建制派，狄志遠表示，明白校方有管理權，但認為校方在無預先通知下通宵拆除，做法急促。

他又指，校方行使權力時，亦應考慮市民反應和感受，強調國殤之柱屬敏感物品，急促拆除有可能引起社會反感，破壞社會和諧，反問：「這些小動作是否有利於香港和諧發展？」

不過，他不相信港人日後不可悼念六四，認為仍然有空間。

本身是港大經濟及金融學士的陳穎欣則批評，國殤之柱在「無通知」下擺放在港大超過20年，形容這是很大問題，又強調移除國殤之柱合乎市民期望。

正在港大修讀國際與公共事務碩士課程，新民黨候任議員陳家珮亦表示，移除國殤之柱符合許多市民的期望。她又不認同港大在無預警下移除，強調校方已早作通知。

國殤之柱由丹麥雕塑家高志活製作，港大學生會在1997年六四集會後將其運入校園，翌年獲港大學生投票通過永久擺放。

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責任編輯：胡偉明