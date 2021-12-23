【初步確診】64歲機場清潔工初步確診疑染Omicron　負責清潔消毒初確輸入個案專用洗手間

本港近兩個半月本地零確診或斷纜，一名機場清潔工初步確診變種病毒，其所居的屯門兆禧苑安禧閣今晚7時半起圍封強檢。政府目標是在明日（24日）上午約7時完成此行動。詳情請看【下一頁】

涉疫64歲男病人，於香港國際機場擔任洗手間清潔員，曾於7月10日及8月10日在港接種兩劑科興；按其工作性質，他須進行頻密定期病毒檢測，他12月2至20日期間的10次檢測結果均呈陰性。

病人昨日(22日)於香港國際機場的流動採樣站的檢測結果呈初步陽性，Ct值約27至32，同日出現病徵。衞生署公共衞生化驗服務處化驗結果顯示病人樣本刺突蛋白基因涉及N501Y和T478K變異（L452R和E484K則呈陰性）。中心現時懷疑病人帶有Omicron變異病毒株，但仍須進行全基因組測序分析，以確認病人是否帶有Omicron變異病毒株。

初步調查顯示，病人近期沒有外遊，其工作主要於機場中場客運大樓指定禁區的一個供等待送院初步確診輸入個案專用的洗手間進行清潔及消毒工作，他最後上班日期為12月22日。

他工作期間曾逗留在該洗手間中的貯物室，並曾經與初步確診個案於同一時間身處洗手間內。中心今日到機場進行實地考察，並於病人曾使用的貯物室、更衣室和休息室採集了26個環境樣本，結果待定。

初步調查顯示，病人可能在初步確診個案專用的洗手間工作期間感染；基於病人的Ct值較高及過往21日內多次檢測呈陰性，個案可能在非常早的階段由定期檢測找出。

中心已建議香港機場管理局及相關外判商，清潔員只應在初步確診個案完成使用並已離開洗手間後，方可進行清潔及消毒工作，亦不應在非工作期間在洗手間內的貯物室逗留。

據了解，該名患者日前曾到屯門湖康診所及屯門醫院臨床腫瘤科專科門診診所求醫，初步確診感染新冠肺炎，涉及變種病毒。據了解，醫院通告指，多個部門馬上徹底消毒清潔，按照現行的法例進行強制檢測的職員，可以到屯門兆麟社區會堂社區檢測中心，出示職員證已進行檢測。

【新冠肺炎】新增2宗輸入個案包括一名機組人員 均帶N501Y變種病毒。詳情即看：【下一頁】



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記者：陳正怡