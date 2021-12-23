【利是封2022】全港商場利是封特色造型大檢閱 恒基七大商場推日式傳統新年祈福繪馬盒

▲ 七大商場推出日式傳統新年為主題的利是封套裝。

2022年農曆新年將至，各大商場開始推出新春利是封。TOPick精選全港各大商場利是封，陪伴大家過新年。

恒基地產七大商場日式主題利是封

恒基地產七大商場將於2022年1月7日至2月3日，推出以日式傳統新年為主題的利是封套裝，套裝包括御守造型的利是封，並以日本緣起物為主題並採用立體刺繡工藝，送上新春至「瀛」祝福。

新春祈願賀年利是繪馬盒套裝以日本用於祈願的繪馬盒作為包裝禮盒，打開禮盒猶如進入日本新年期間參拜的神社，再配上3個「迎春納福」的達摩不倒翁，當中紅色寓意「開運必勝」，黃色寓意「金運向上」以及綠色寓意「身強體健」，祝願大家健康運、家庭運、財運都步步高昇。

▲ 新春祈願賀年利是繪馬盒套裝。（圖片由恒基地產提供）

另外會附送一套3款、每款4個以健康、開運及金運為主題的御守造型利是封。商場指利是封口採用立體刺繡工藝，突顯御守不同的觸感，封口位置亦印上代表「平安如意」的如意結，打開封口即如開啟好意頭的景象，迎接滿滿的祝福。

商場表示，H·COINS會員只需於H·COINS手機應用程式內以1,888 COINS或688 COINS即可免費換領「新春祈願繪馬盒連御守造型利是封套裝」乙套（附3款御守造型利是封，共12封）或新春祈願賀年利是封乙套（一套3款御守造型利是封，共12封）。

「新春祈願」禮品換領詳情

換領日期：2022年1月7日至2月3日或換完即止

換領時間：中午12時正至晚上10時正

參與商場：新都城中心2期及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊

參加辦法：會員先於H‧COINS手機應用程式內憑指定COINS換領，然後到已選擇之商場禮賓部或會員專區領取。禮品換領名額有限，先到先得，送完即止。



新城市廣場「金瀛新春」和風利是封

新城市廣場為推出「金瀛新春」和風利是封套裝，以新年極具象徵性的年花「桃花」及「牡丹」作主要設計靈感，以日式簡約的粉嫩色系作設計基調，配合獨特的燙金和浮雕印刷技術，打造微立體感的錦簇花團，秀麗大氣，同時注入日式對稱的構圖美學元素，突出日本溫婉而和諧有致的文化特色，饒富東瀛韻味。

此外，隨「金瀛新春」和風利是封尊貴套裝附送的「粉瀛春慶」利是袋，設計採用日式簡約風格，以簡單的淡粉色線條勾勒出花團枝葉的美態，高貴大雅！

換領詳情：

「金瀛新春」和風利是封賀年版（1套4款，共8個利是封）

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記者：蕭雅文