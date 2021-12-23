【煽惑犯罪】有人在網上鼓吹「平安夜革命」　警方拘4男涉煽惑他人非法集結等罪

▲ 網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌。（黃傑偉攝）

警方網絡安全及科技罪案調查科今日（23日）展開行動，以涉嫌煽惑他人非法集結、煽惑他人刑事毀壞及煽惑他人對身體造成實際傷害拘捕4名本地男子，年齡介乎22至52歲。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌指，自從2019年6月中，有不法分子濫用互聯網散播仇恨及煽惑他人犯罪，在一連串節日有包不法分子在不同媒體煽惑他人參與犯罪，包括堵路、對店舖進行毀壞，及襲擊警務人員等。

警方網罪科經過情報蒐集及深入調查，今日在沙田、油麻地、天水圍及元朗拘捕4名中國籍男子，年齡介乎22至52歲，調查顯示被捕人在不同社交平台煽惑他人，明日平安夜參與非法集結，涉嫌干犯煽惑他人參與未經批准集結、煽惑他人刑事毀壞及煽惑他人對身體造成嚴重傷害罪等。行動中檢取4部手機，被捕人仍然扣留調查中，行動仍然繼續，不排除稍後會有更多人被捕。

警方提醒，任何人如干犯煽惑他人參與非法集結、煽惑他人刑事毀壞及煽惑他人對身體造成實際傷害，最高分別可被判監5年、10年及終生監禁。高等法院於2019年頒布禁制令，包括一切煽惑他人刑事罪行仍然生效，如干犯禁制令罪行，有機會干犯藐視法庭罪，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉