童聲報佳音　黑暗中唱出夢想與希望

在聖誕佳節，香港迪士尼樂園除了添上各式各樣精美的節日裝飾之外，更有由社區團體呈獻精彩又感動人心的「社區妙韻樂飄揚」演出，他們來自不同背景、年齡、能力一起在香港迪士尼樂園的舞台展現才華！其中一場「社區妙韻樂飄揚」演出就由心光學校的合唱團聯同迪士尼義工隊一起在美國小鎮大街上演，悅耳動聽的聖誕歌在樂園飄揚。

原來心光學校合唱團並不是第一次來到樂園演出，但卻是首次有迪士尼義工隊加入演出。合唱團的女團長佘雅琳（Alice）認為這次演出與別不同的是有迪士尼義工隊的加入：「在正式表演之前，迪士尼義工已經親自來到學校和我們一起練習，我印象最深刻的是Tony哥哥很努力學廣東話唱歌。」

同學口中的Tony哥哥是來自南非的香港迪士尼樂園度假區親善大使唐俊迪（Tony Dick），Tony更特別向另一位親善大使陳麗儀（Lily）請教《Christmas Is A Time to Love》的廣東話歌詞，與合唱團一起獻唱。「我覺得沒有禮物比一個來自南非的人，成功學會用廣東話，以同學們的語言唱出聖誕歌，更能為他們帶來驚喜。」除了一起演奏和合唱之外，更因為Tony主動學習廣東話，成功拉近了他和同學的距離，打開彼此的話題，和大家打成一片。

▲ 幾次綵排後，Tony與同學打成一片。

視力障礙無阻奏出動人樂章

男團長王蔚睿（Joshua）最喜歡音樂和唱歌，合唱團的氣氛也帶給他很多歡樂，他藉音樂和其他同學交流：「在合唱練習中，我可以從同學身上學習更多的唱歌技巧。」作為團長之一，他會幫忙組織合唱練習，也會提醒同學回家要努力練習。另一位團長雅琳就表示在恆常的練習之外，為了準備好演出，老師會將錄音上傳到雲端或通訊軟件，方便同學在家複習。

合唱團資深團員施巴信（Sebastian）對能夠在樂園內演出感到非常開心和興奮，也有對在公眾面前演出感到有點緊張。心光學校合唱團指揮鄭臻賢（Jasmin）老師就指，每一次演出的機會也是同學們學習音樂的過程：「香港迪士尼樂園是一個很好的平台，讓學生能藉演出接觸到大眾，也讓大眾可以認識得到這一班同學擁有不同的才華、天賦。」

平日會彈鋼琴的Lily，在這次演出為《Christmas Is A Time to Love》一曲伴奏。她對合唱團的鋼琴伴奏林澤耀（Jason）的音樂天賦最為難忘。「Jason雖然有視力障礙，但他的一雙手可以彈出美妙的樂章，用音樂表達自己。他衝破了自身的限制，將我們以為不可能的事化作可能，令人感動。」

▲ Lily為《Christmas Is A Time to Love》伴奏，Tony則與同學一起合唱。

奇妙世界勇敢追夢 提供多元共融

香港迪士尼樂園深受大小朋友的喜愛，鄭臻賢認為樂園洋溢着歡樂氣氛，是一個很奇妙的地方，同學們一直很期待在樂園演出。而在演出後，迪士尼義工隊更為心光學校的同學安排了一場「奇妙夢想城堡」導賞。

合唱團的同學透過聲音導航、觸摸城堡的建築物料和城堡造型的音樂盒，了解城堡的結構、外型，更重要的是從「奇妙夢想城堡」背後的故事得到勇氣、希望和無限可能，鼓勵他們繼續努力地追尋夢想。Sebastian最喜愛《魔雪奇緣》中的雪人小白（Olaf）及愛莎女王（Elsa），他非常欣賞這兩個角色的性格：「Olaf很樂觀，會努力為身邊的朋友解決問題；Elsa就有勇氣去保護別人。」

▲ 迪士尼義工隊帶領同學參觀「奇妙夢想城堡」展覽，了解城堡的故事。

這一場「社區妙韻樂飄揚」共融表演項目匯聚了有着不同背景、年齡、種族、能力的人士，藉着心光學校合唱團和迪士尼義工隊的合作演出，體現了香港迪士尼樂園一向積極提倡的多元共融文化。一眾的表演者也可以在香港迪士尼樂園的舞台上發光發亮、展現自我，與樂園的賓客分享奇妙夢想之旅。

（特約）