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【長青共融】嶺大學生將到新式安老院實習　與長者玩轉聖誕市集開心過節

親子 17:15 2021/12/23

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

長者住客的家人也有參加北歐聖誕市 集，他們樂見家人享受群體生活，期 待「迎進生活」融入社區，與嶺南大 學有更多交流。

人口老化，不少人很關注長者生活質素，「鼓勵在新私人發展物業內提供安老院舍院址計劃」下首個特建安老院項目「迎進生活」有新搞作。

「迎進生活」是文化村旗下全新安老概念的單幢式長者生活社區，在聖誕月，「迎進生活」與嶺南大學簽訂合作備忘錄，以長青共融及持續學習為核心，落實合作模式，同時以北歐聖誕市集打響頭炮，與嶺南大學學生一起打造聖誕市集，展現北歐的共融社區理念。

「迎進生活」住客、嶺南大學學生、 嘉賓或員工都非常投入。（圖片︰相關機構提供）

嶺大學生將到新式安老院實習

北歐長者生活社區「迎進生活」，打破傳統安老院舍界限，推廣自主安老，希望長輩們都能積極拓展人生，從而提高他們的幸福感。與嶺南大學簽訂合作備忘錄，正是希望把北歐發展多年的共融社區理念帶到香港，推動長青共融，鼓勵長者持續學習、持續於社區活動，

計劃亦會讓嶺大學生到院舍進行實習及服務，範疇包括中醫、樂齡科技、社會創新等，通過這些社區聯繫，讓區內不同年齡人士與長輩建立連結，從而產生幸福感，展示近年很多人推祟的丹麥文化「Hygge」。

在為期4天的聖誕市集，嶺大學生走進院舍與長者過節。除了有節日美食外，亦有遊戲攤位，公公婆婆住客會展示創意，在聖誕市集展出DIY手工藝品之外，更會一起擺檔，與嶺南大學有更多交流。

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最新影片︰童星劉皓嵐無懼跳舞演戲前途未卜 媽媽放棄買樓力挺愛兒︰要相信孩子

迎進生活
簡介：為文化村旗下全新安老概念的單幢式長者生活社區（項目已領取社會福利署高度照顧安老院牌照）
地址：屯門富地路9 號
對象：年滿60 歲或以上，及有照顧需要的人士
宿位：樓高9 層，面積約60,000 平方呎 ，共提供229 個宿位，並分兩階段投入服務，現階段共提供191 個宿位
房間種類：單人房、 相連房、雙人房及五人房
住宿類別及服務：提供短期及長期住宿服務，短期住宿為2 星期至1個月，提供出院及手術後照顧、護理及復康服務
查詢：3728 7100

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責任編輯：顏紫燕

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